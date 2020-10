Dan Bitman: "Mi se pare naivitate să crezi că spălându-te pe mâini şi purtând masca asta suntem în siguranţă"

"Eu de la bun inceput am spus ca nu sfatuiesc sa nu se poarte masca sau ca nu cred in covid. Mi se pare ca lucrurile nu se gestioneaza cum ar trebui, nu sunt pentru iesiri in strada, pentru confruntari cu jandarmii.

Dar nici aratatul asta cu degetul, faceti asa, ca stim noi si doar asa e bine.

I-am lasat pe guvernanti noua luni sa aiba grija de noi si nu au facut-o.

Daca sunt 20.000 de testari pe zi, ar trebui sa vedem macar o coada, undeva, la un spital. Si nu e cum ni se spune, ca se fac in 15 secunde testele astea, pana treci de bodyguarzi etc, trec cateva minute.

Acum cateva zile s-a jucat un meci cu o echipa romaneasca, in Bulgaria, cu 12.000 de spectatori pe stadion, aici, langa noi, si nu s-a intamplat nimic. Trebuie sa fim atenti, sa ne spalam pe maini in continuare. Asta am invatat in noua luni, sa ne spalam pe maini? Nu stiam asta? Mi se pare o naivitate, credeti ca doar spalandu-ne pe maini si purtand masca asta suntem in siguranta. Ca am hotarat noi ca virusul asta sare, asa, din planta in planta, la doi metri? Ca am stabilit noi ca doi metri", a spus Dan Bitman la România TV.

