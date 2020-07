Coliziune frontală între două vapoare, pe un canal navigabil. Este stupefiant modul cum s-a putut produce accidentul VIDEO

Coliziunea între cele două nave, Florence Spirit și Alanis, a avut loc în sudul statului Ontario, după cum reiese dintr-un comunicat oficial al căpităniei care gestionează circulaţia pe fluviul Sfântul Laurenţiu.



Imagini cu acest accident au fost postate pe rețelele de socializare. Deşi nu au existat victime, cele două nave au suferit avarii importante.

"Nu știm dacă este o defecțiune mecanică a uneia dintre nave - cel mai probabil a lui Florence Spirit - sau dacă a fost o greşealăî de navigaţie. În acest moment, este prea devreme să ne pronunţăm", a declarat unul dintre specialiştii locali.

This is crazy. This just happened less than 2 hours ago. Two cargo ships collided in the #WellandCanal. @Welland @WellandTribune. Video courtesy of Jeremy Barton. pic.twitter.com/l1oXNldnYm