Compatibilitate zodie LEU. Cum sunt relatiile Leului cu cele 12 zodii

Compatibilitate zodie LEU – BERBEC

Intimitate – 90%

Cand un Berbec si un Leu se intalnesc ies scantei. Sunt calzi si pasionali, au preferinte sexuale asemanatoare si se iau foarte in serios in relatii. Au firi foarte puternice, deci pot aparea certuri intre ei, insa conexiunea sexuala este atat de puternica, incat nimic nu-i poate separa.

Incredere – 60%

Pot aparea deseori probleme de incredere intr-un cuplu Berbec-Leu. Insa credintele si nevoia de loialitate ii face sa se abtina. Leul este frumos si impunator, ceea ce starneste gelozia si posesivitatea Berbecului, care este gata sa-si apere teritoriul. De aici pot aparea probleme. Regele Leu nu se afla in posesia nimanui. Totusi, multe probleme aparute intre ei ajung sa se rezolve gratie firii determinate a ambilor parteneri, iar cuplul dintre un Berbec si un Leu poate fi solid si sigur.

Comunicare si intelect – 90%

La inceput, conversatia dintre un Berbec si un Leu va fi foarte energica, plina de admiratie si respect. Cu timpul, se vor apropia si va aparea si o nota emotionala. Atat cat poate fi emotie intre doua semne de Foc. Comunicarea dintre ei se poate isca si cu certuri, cuvinte grele aruncate la furie, de care, insa, nu se vor sinchisi prea mult. Cand se vor calma vor reveni la normal, ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Mai mult, relatia amoroasa infloreste dupa fiecare cearta. Berbecul este interesat de Leu, Leul este interesat de Berbec. Desi relatia lor poate deveni un camp de lupta al egourilor.

Valori – 90%

Ambii apreciaza abilitatea de a fi clar si concis. Ambii o poseda. Singura problema care apare intre ei este ca ambii vor sa fie lideri. Ceea ce nu se poate. Relatia poate supravietui daca fac schimb de roluri. Batalia de dominatie nu le aduce nimic bun.

Activitati – 65%

Desi au multa energie pentru a face totul impreuna, nu au aceeasi rutina. Berbecul este activ, ii place sa se plimbe, sa faca miscare. Leul este mai dramatic, vrea locuri in care sa se relaxeze, dar in care sa fie admirat. Ceea ce pentru Berbec este egal cu irosirea timpului. Daca Berbecul este gata sa faca compromisuri si sa inteleaga firea mai boema a Leului se pot bucura unul de prezenta celuilalt. De cele mai multe ori insa, Berbecul este iritat de aceasta atitudine si isi va separa programul de activitati de cel al Leului.

Total – 83%

Berbecul si Leul formeaza un cuplu pasional si turbulent. Partea buna este ca nu se supara din cauza certurilor ocazionale si a cuvintelor dure pe care si le arunca. Se indragostesc nebuneste si le este greu sa se desparta datorita incapatanarii de a se vedea impreuna in viitor. Desi nu sunt romantici, relatia lor este pasionala si fierbinte. Doar sunt semne de Foc. Atat timp cat se iubesc si se respecta reciproc, relatia lor va fi foarte frumoasa.

Compatibilitate zodie LEU – TAUR

Intimitate – 50%

Relatia sexuala dintre un Taur si un Leu poate obositoare pentru ambii. Amandoi sunt lenesi. In timp ce Taurul ii place sa stea intins si sa se bucure de iubire, Leului ii place sa se intinda si sa fie servit si ingrijit. Este in natura lor sa-si petreaca timpul intr-o pozitie orizontala si ar putea fi dificil pentru ei sa se puna de acord cine va sta deasupra. Daca sunt motivati pot fi amanti excelenti, energici. Altfel, viata lor amoroasa va fi o lupta pentru satisfactia personala si odihna.

Incredere – 60%

Ca doua semne fixe, Taurul si Leul nu se vor da in spate cand vine vorba de a spune adevarul. Ei inteleg ca onestitatea este baza oricarei relatii de durata, iar daca se indragostesc, niciunul dintre ei nu va dori sa puna in pericol viitorul lor impreuna. Daca, totusi, unul dintre acestia are obiceiul de a minti sau de a insela, probabil ca vor continua in acelasi mod. Principala lor problema ar fi lipsa vointei de a schimba tiparele comportamentele problematice. In cazul in care unul dintre ei crede ca celalalt s-ar putea schimba, cu timpul pot aparea frustrari deoarece nu s-a produs schimbarea dorita.

Comunicare si intelect – 5%

Ei au noroc deoarece sunt condusi de Venus si de Soare. Si Tarul, si Leul sunt calzi si au tendinta de a se apropia unul de altul, mai ales daca au interese comune. Dar au si momente cand se pot scoate reciproc din minti. Este greu de spus cine va fi mai enervant pentru cine. In timp ce Taurul isi pastreaza perspectiva practica, Leul isi pastreaza egoul si astfel apar conflicte fara solutii. Natura lor fixa ii va face sa o tina pe a lor, oricat de proasta ar fi parerea respectiva, fara nici cea mai mica intentie de compromis. Daca vor gasi, insa, o cale de mijloc, creativitatea Leului va fi imediat urmata de punerea in practica a Tarului.

Valori – 1%

Taurul si Leul au opinii diferite asupra valorii in sine. In timp ce Taurul pretuieste securitatea financiara si frumusetea materiala, Leo valorizeaza tot ce e stralucitor, curajos, precum si focul interior al oamenilor. Exista o parte a Taurului pe care Leul nu vrea sa o inteleaga, pentru ca pare a fi un loc plictisitor de explorat. Pentru Taur, Leul poate superficial, iar profunzimea este una dintre valorile lor primare.

Activitati – 40%

Activitatile comune sunt foarte usor de gasit pentru cei doi. Ori se vor culca, vor dormi, vor manca si se vor giugiuli, ori se vor separa si vor face lucrurile unul fara altul. Taurul este inert si iubeste sa-si petreaca timpul pe canapea in timp ce ploaia din afara cade si nu aud nimic altceva decat zgomotul focului din semineu. Leul este ghidat de natura lui. In natura, un leu dormi 20 de ore si sa se joace in restul timpului. Chiar si cei mai puternici lei asteapta sa le aduca leoaica prada. Problema va aparea cand Taurul va crea o imagine romantica, iar Leul va adormi.

Activitatile lor in exterior pot fi amuzante pentru amandoi, mai ales daca merg in restaurante scumpe. Acesta este locul unde Leul poate fi vazut si admirat. Iar Taurul se poate bucura de mancare foarte buna. In afara de acestea, probabil ca nu vor avea multe activitati de facut impreuna.

Total – 29%

Relatia dintre Taur si Leu ar putea fi o provocare agresiva daca nu ar fi natura lor calda datorita planetelor care le guverneaza zodiile: Venus si Soare. Desi sunt ambele semne de calitate fixa, au naturi complet diferite. Daca au destula rabdare, relatia lor ar putea fi una model. Atunci cand principiile lor masculine si feminine sunt in echilibru, pot ajunge la un consens sexual, intelectual si financiar si sa se bucure unul de celalalt.

