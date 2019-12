Compatibilitate zodie SAGETATOR. Cum sunt relatiile cu cele 12 zodii

Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodia SAGETATOR.

Compatibilitate zodie Berbec – Sagetator

Intimitate – 90%

Cand Berbecul si Sagetatorul ajung la sex, distractia este garantata. Partenerul Sagetator are abilitatea de a face glume din orice, ceea ce mai dezamorseaza din seriozitatea partenerului Berbec. Doua semne de Foc foarte pasionale, active, in cautare de nou si aventura, care abia asteapta sa isi dea hainele jos. Chiar daca Berbecul este vanitos in legatura cu performantele sale sexuale, Sagetatorul stie cum sa detensioneze o situatie dificila.

Incredere – 70%

Atat Berbecul, cat si Sagetatorul au nevoie excesiva de onestie in viata lor. Nu vorbesc foarte mult, insa se inteleg foarte bine si se prind cand celalalt minte. De aceea este foarte greu ca intre ei sa existe neincredere. Sagetatorul ia totul cu demnitate si serenitate, satisfacandu-i Berbecului nevoia de securitate. In timp ce Berbecul ii impartaseste totul partenerului din Sagetator, crescandu-i acestuia increderea.

Problema apare cand au pareri diferite in ceea ce priveste seriozitatea relatiei lor. Daca Sagetatorul il vede pe Berbec ca pe un partner de scurta durata, atunci il va insela cu prima ocazie. Prilej cu care posesivul Berbec nu-i va mai acordat niciodata credit.

Comunicare si intelect – 90%

Relatia dintre un Berbec si un Sagetator este foarte puternica. Pot fi prieteni buni o viata intreaga. Se respecta reciproc, se inteleg foarte bine. Daca exista si atractie fizica, for face o pereche pe cinste. Se motiveaza reciproc, se imping de la spate sa faca ce isi doresc. Iar cand sunt impreuna simt ca nimic nu este imposibil. Berbecul are initiativa si focusul, Sagetatorul are viziunea si credinta. Mai pot exista conflicte in ceea ce priveste credintele, insa nu este ceva ce nu poate fi depasit. Si totusi, daca diferentele sunt prea mari, certurile sunt imposibil de suportat. Vor ajunge sa se desparta pentru ca Berbecul vrea sa castige mereu, in timp ce Sagetatorul nu vrea sa renunte la principiile sale.

Valori – 70%

Berbecul apreciaza dezvoltarea personala, iar Sagetatorul face tot posibilul ca partnerul sa dea ce e mai bun din el. Sagetatorul apreciaza curajul si onoarea, iar Berbecului ii plac claritatea si onestia.

Activitati – 99%

Atat Berbecul, cat si Sagetatorul sunt firi active, care se plictisesc repede, au nevoie continua de stimulare. Cand sunt impreuna, se distreaza teribil. Fac totul cu placere, de la a consuma o banala cafea, la a sari cu coarda elastica. Sunt capabili sa se respecte reciproc si daca pasiunile lor difera, stiu sa gestioneze situatia.

Total – 50%

Un cuplu cu un potential foarte bun. Daca reusesc sa-si rezolve diferentele filosofice si sa-si respecte reciproc opiniile atunci cand nu sunt la fel, pot deveni unul dintre cele mai tari cupluri ale zodiacului. Diferentele dintre ei sunt exact ingredientul principal pentru o viata sexuala excitanta. Principalul sfat pentru cei doi parteneri este sa spuna tot timpul adevarul.

Compatibilitate zodie SAGETATOR – TAUR

Intimitate – 25%

Atunci cand Taurul se gandeste la sexualitate, Sagetatorul este probabil ultima persoana care ii vine in minte. Cu atitudinea sa copilaroasa, care se schimba odata cu vremea, pare ca nu exista loc pentru vreo activitate sexuala in viata lor. Aceste semne nu isi inteleg sexualitatea. Sagetatorul se va gandi probabil la Taur ca la o persoana care mananca si doarme toata ziua. Nu este nimic sexual aici, nu?

Este interesant, totusi, modul in care doua persoane conduse de doua planete benefice precum Venus si Jupiter par a nu-si gasi impreuna satisfactia sexuala. Si, totusi, ar putea. Ar trebui sa se foloseasca de talentele lor pentru a-si spori placerea sexuala. Daca ar intelege ca sunt doua fiinte care merita respect, ei puteau gasi veriga lipsa pentru o viata sexuala foarte interesanta si implinita. Taurul ar avea grija de partenerul lui Sagetator si ii va mentine starea de satisfactie. In schimb, Taurul ar avea alaturi un suflet vesel care sa stie sa faca relatia lor interesanta.

Incredere – 5%

Semnul Sagetatorului este considerat un sinonim al onestitatii. Este adevarat ca reprezentantii acestui semn nici nu stiu cum sa spuna o minciuna. Cu toate acestea, atunci cand vine vorba de relatii romantice, adesea sufera de un sindrom de Don Juan si nu pot obtine suficienta atentie de la un partener. Taurul gaseste aceasta atitudine respingatoare, iar daca Sagetatorul incepe sa se comporte asa, relatia se rupe.

Increderea intre acesti parteneri nu este ceva ce trebuie pus la indoiala si analizat. Daca au incredere reciproca, pot avea o relatie minunata. Dar nu exista inca nicio garantie cu privire la cat timp ar dura. De obicei, pierderea increderii distruge pur si simplu relatia si ambii vor merge fara regret in directii diferite.

Comunicare si intelect – 50%

Exista atat de multe lucruri frumoase in lume despre care sa vorbeasca. Taurul si Sagetatorul pot profita de acest lucru. Dar daca nu gasesc acest sentiment de bucurie impartasita, nu vor putea comunica. Sagetatorul se va plictisi pana cand Taurul va termina ce are de spus. La fel cum Taurul isi va privi partenerul Sagetatorului ca pe un izvor de idei stupide. Cei doi par din medii diferite si pot aparea dispute din cauza originilor lor.

Valori – 60%

Combinatia Taur – Sagetator poate fi infloritare si plina de iubire si intelegere. S-ar putea sustine reciproc lumile utopice, ceea ce i-ar putea conduce intr-o realitate imaginara, care n-are nicio legatura cu ceea ce este de fapt. Ideea de dragoste si fericire ar deveni ca un drog pentru ei. Spiritul practic al Taurului va rupe de obicei acest tipar si va lovi din plin securitatea Sagetatorului.

Activitati – 20%

Mancarea. Aceasta este singura activitate pe care o pot face impreuna. Ar mai putea fi si altele, dar Taurul este prea atras de ideea de a sta in casa, confortabil, sub patura, in timp ce Sagetatorul ar vrea sa iasa si sa se distreze. Prioritatile lor nu sunt aceleasi. Energia de Foc a Sagetatorului va fi considerata prea obositoare pentru "pamanteanul" Taur.

Total – 50%

Avand in vedere frumusetea lor interioara si intelegerea pe care o impartasesc in cautarea adevarului, cei doi ar putea parea un cuplu perfect. Cu toate acestea, fiecare pozitiv are nevoie de un negativ pentru a-l completa. Iar Sagetatorul si Taurul nici macar nu se atrag. Taurul are nevoie de placeri pamantesti. Nu este usor de inteles de agitatul Sagetator, mereu pe fuga si cu ceva de facut.

Cel mai bun scenariu posibil pentru relatia lor ar fi ca acestia sa se cunoasca foarte bine si sa construiasca o prietenie fara asteptari de ani de zile. In cele din urma, acest lucru ar putea duce la intelegerea profunda care le-ar oferi la amandoi suficienta rabdare pentru a incepe intr-adevar o relatie amoroasa cu viitor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.