COMPER ROMANA 2020. SUBIECTE romana Comper 2020, ce trebuie să ştie elevii şi părinţii

Etapa I a concursului Comper 2020 se desfasoara in urmatoarele date:

Comper-Comunicare: 23 ianuarie 2020

Atentie! Transmiterea Contractului de parteneriat si inscrierea elevilor se mai pot face pana la data de 15 ianuarie 2020.

1. Contractele de parteneriat incheiate in anul scolar 2017-2018 sunt valabile si pentru anul scolar 2018-2019.

Contractele noi vor fi incarcate de unul dintre mentorii scolii in contul sau, accesand dupa logare: "contul meu" -> "scoli" -> "contracte" (in dreptul scolii inregistrate in tabel).

2. Elevii inscrisi la editia anterioara (cu exceptia celor care au terminat clasa a IV-a) sunt inscrisi automat la Etapa I din ianuarie 2020.

Elevilor inscrisi la editiile anterioare li s-a actualizat automat clasa, insa dascalii ar trebui sa verifice cu atentie fiecare inregistrare.



Un elev nou va fi inscris creand o inregistrare noua ("adaugare elev"), nu modificand numele unui elev deja inregistrat.



Atentie! Daca unui elev care a participat la o editie anterioara i se modifica numele cu cel al altui elev, diplomele sale de la editia anterioara nu vor mai fi disponibile! In mod similar, stergerea unui elev din lista duce la stergerea tuturor punctajelor acestuia si la imposibilitatea accesarii diplomelor obtinute anterior.

Elevii din clasele terminale (a IV-a, a VIII-a) au fost transferati intr-o baza de date paralela, pentru a le putea accesa in continuare diplomele editiilor anterioare, dar nu-i mai puteti vizualiza in lista elevilor inscrisi.





Comper este cel mai mare concurs scolar fara taxa de participare, destinat elevilor din clasa pregatitoare - clasele I-VIII. Mai exact, este un concurs online de tip grila, iar subiectele de anul acesta vor fi disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii elevilor.