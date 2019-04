Condamnaţi pentru o postare pe Facebook. Sentinţă istorică a unei instanţe din România

Administratorul unei pagini de Facebook a fost condamnat, alături de Luminița Vlad, autoarea unei postări pe care a găzduit-o pe Hunedoara Project, după ce secretarul Primăriei Hunedoara i-a dat în judecată pe amândoi. Dănuț Militon Laslau a cerut daune morale de 30.000 de lei. Funcționarul a atras criticile Luminiței Vlad din pricina unui proces pierdut cu primăria. Conform site-ului instanței, Vlad Luminița Lumia Intreprindere individuală a deținut un spațiu în curtea Castelului Corvinilor , cu destinaţie „comercializare articole artizanat", până în februarie 2018, atunci când Judecătoria Hunedoara a dat câștig de cauză primăriei.

„Pe pagină respectivă de Facebook, Luminița Vlad a scris despre mine tot felul de prostii. Este vorba despre o postare din vara anului trecut. A scris că sunt că un secretar de CAP, că sunt prostul satului, s-a legat de ținută mea, că nu sunt bine pregătit profesional. Nu am acceptat să fiu denigrat și să mi se păteze imaginea, așa că i-am acționat în instanța, atât pe administratorul paginii, Florin Putica, cât și pe Luminița Vlad, care a scris lucrurile astea despre mine. Trebuie să spun că Luminița Vlad s-a răzbunat, deoarece ea avea un spațiu în curtea Castelului Corvinilor, spațiu pe care noi l-am scos la licitație, pentru închiriere. Această s-a enervat că l-am scos la licitație și atunci ce a zis, să se răzbune pe mine. Dar expirase contractul ei și asta spune legea, asta am făcut. Putea să se prezinte la licitație, dar nu a venit. Am înțeles că a cerut să-i fie atribuit direct spațiul. Mi-a denigrat imaginea, de aceea am acționat-o în judecată și pe ea și pe administratorul paginii de Facebook Hunedoara Project. Am cerut daune de 30.000 de lei. Nu mă interesează însă daunele, cât să se dea un exemplu pentru cei care scriu pe rețelele de socializare tot felul de lucruri și de prostii. Nu e normal așa ceva", a declarat secretarul Primăriei municipiului Hunedoara, Dănuț Militon Laslau.

