Conflictul din Valea Uzului. Parchetul a dispus neînceperea urmăririi penale în cazul violenţelor din cimitir

"Am avut o surpriză neplăcută ieri, când am primit răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti (judeţul Bacău, n.r.), legat de plângerile penale depuse încă de anul trecut, după evenimentele din cimitirul militar din Valea Uzului. Prin acest răspuns am fost înştiinţat că s-au comasat cinci plângeri diferite, care au avut ca şi subiect aproximativ aceleaşi fapte, din care una a fost depusă de colegul meu Mezei Janos, în numele Partidului Civic Maghiar, două au fost depuse de PPMT, restul de organizaţii civile şi o persoană fizică. De fapt, toate infracţiunile amintite au fost considerate de maniera în care nu este necesară continuarea unor investigaţii şi deci rămân fără consecinţe", a declarat preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, marți, potrivit Agerpres.

Liderul PPMT a menționat că plângerile fuseseră făcute pentru infracţiunile de lovire şi alte acte de violenţă, tulburarea ordinii şi liniştii publice, incitarea la ură, discriminare şi profanarea de cadavre sau morminte.

Csomortanyi Istvan a mai spus că atât formațiunea sa, cât și PCM vor depune contestaţie şi "dacă nici după contestaţie nu se va lua nicio măsură şi nu se vor identifica infractorii de acolo", vor sesiza și autoritățile internaționale "cu acest caz revoltător".

Preşedintele PPMT a spus că din răspunsul procurorilor din Moineşti a aflat că cimitirul din Valea Uzului se află pe teritoriul administrativ al comunei Dărmăneşti, judeţul Bacău, nu pe cel al comunei Sânmartin, judeţul Harghita, deşi procesele pentru delimitarea celor două comune sunt încă pe rolul instanţelor de judecată.