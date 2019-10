Articol publicat in: Politica

Consultare internă a USR. 86% dintre membri vor ca Nicuşor Dan să fie susţinut ca independent pentru Primăria Capitalei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net O consultare internă a USR Bucureşti arată că 86% dintre membri vor ca Nicuşor Dan să fie susţinut ca independent pentru Primăria Capitalei. Foto: cetateanul.net USR Bucureşti anunţă că a derulat o consultare internă în perioada 8-11 octombrie pentru pentru a aflat de la membrii USR ce îşi doresc pentru Bucureşti, scrie news.ro. Peste 86% dintre membrii care şi-au exprimat o opţiune vor ca partidul să-l susţină pe Nicuşor Dan, în calitate de independent, pentru Primăria Bucureştiului. Citeşte şi Nicuşor Dan a dat în judecată Primăria Capitalei pentru reamenajarea Parcului Cişmigiu Rezultatele consultării au fost următoarele: 86,1% dintre membri îl susţin pe Nicuşor Dan, 3,78% pe Dragoş Dragoteanu şi 10,12% pe Mihnea Bărbulescu. La consultare şi-au exprimat opiniile 741 de membri dintr-un total de 1917. "În cadrul Conferinţei Municipiului Bucureşti ce va avea loc astăzi, 13 octombrie, vor fi prezentate rezultatele consultării şi, pornind de aici, va fi discutată strategia politică a filialei în perspectiva alegerilor locale de anul viitor", precizează USR Bucureşti. loading...

