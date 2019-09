Copil bătut de colegi, sub ochii profesorilor. Elevul s-a ales cu mâna ruptă, iar dascălii îi sfidează pe părinţi

O primă sesizare scrisă a fost făcută de tatăl copilului de clasa a V-a către directorului unității de învățământ – Hover Gabor Zoltan, în data de 28 noiembrie 2018. Sesizare care a primit la acea dată numărul 1.215, dar despre care directorul nu pare a ști prea multe.

„Nu vreau să declar nimic. Cunosc familia și copilul. Trebuie să verific, nu declar nimic până nu vorbesc cu cadrele didactice", a declarat directorul Hover, pentru bihon.ro.

Joia trecută, băiatul a ajuns acasă de la școală cu mâna ruptă. Din relatările copilului și ale familiei, înainte de ora de matematică, unii dintre colegi l-ar fi împins pe copil, iar un altul i-ar fi pus piedică. Astfel, elevul a căzut și și-a rupt mâna. "Fratele meu a ajuns acasă plângând de durere, cu mâna ruptă. Am fost la spital și i-au pus mâna în ghips. A doua zi am mers la școală cu el și am încercat să stăm de vorbă cu diriginta. Aceasta mi-a spus că «dacă nu e mâna ei ruptă, atunci nu o interesează». Nu a făcut nicio anchetă, nu a fost curioasă măcar să descopere de la elevi împrejurările în care s-a produs incidentul.

Din contră, ne-a sfidat, ne-a râs în față. La fel face și directorul școlii. Cu asemenea atitudine, nu ne rămâne decât să ne adresăm instanței. Am depus o sesizare anul trecut. Astăzi am scos un certificat medico-legal și urmează să formulăm o nouă plângere, ca să se ia atitudine și să se schimbe situația. Altfel, ne vom adresa instanței", a declarat şi sora majoră a copilului de 11 ani.