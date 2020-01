Corina Caragea, sexy pe o plajă din Thailanda. Cum arată prezentatoarea în costum de baie, la 37 de ani

În luna decembrie a împlinit frumoasa vârstă de 37 de ani şi s-a gândit să înceapă noul an într-un loc exotic. Corina a ales tot Thailanda, însă nu a stat în acealeaşi locuri.

Fanii au înroşit butonul de like, când au văzut imaginea cu prezentatoarea TV în costum de baie. Deşi se apropie de 40 de ani, bruneta arată foarte bine şi se bucură din plin de aprecierea fanilor şi nu numai.

"Cum a fost vacanta mea in Thailanda? Intre plaje ca niste carti postale, sute de turisti isterici, pesti multicolori, nisip alb, cea mai buna mancare, dar gatita langa saci de gunoi, cei mai prietenosi si zambareti localnici, cel mai bun mango, cele mai mici preturi si cele mai frumoase femei care erau de fapt... barbati.

Capitala Thailandei este amețitoare, asta îmi era clar deja. Dar uite că m-am întors în caruselul ăsta, căci mai aveam niște nebunii neîncercate. 2020 m-a prins la propriu – prins – între mii de oameni, fără voia mea, pe malul râului. Doar până acolo am reușit să ajung în haosul ăla.

Am rămas blocată în mulțime, ce mai contează unde plănuiam să fac Revelionul? Escala mea în Bangkok m-a stors de energie, așa că am zburat către adevărata vacanță – o altă parte a fascinantei Thailanda. Dacă data trecută am ales Koh Phangan și Koh Samui, acum am poposit in Krabi. O nebunie!", a scris Corina Caragea pe blogul ei personal.

Cum a făcut Corina Caragea primii bani

Corina Caragea prezintă știrile sportive de la Pro TV de peste 14 ani. Este o vedetă în adevăratul sens al cuvântului și, logic, câștigă foarte bine. Puțină lume știe, însă, că frumoasa brunetă era independentă financiar încă din perioada liceului.

La momentul respectiv a făcut cursuri de modelling și a reușit să câștige bani frumoși din reclame și prezentări. Moda i-a asigurat, astfel, primele venituri, potrivit libertatea.ro.

„Primii bani i-am câștigat destul de devreme, în liceu. Atunci făceam reclame, prezentări de modă, ședințe foto… Banii îi puneam deoparte, pentru excursii”, a dezvăluit Corina Caragea.

Vedeta Pro TV a povestit și cum a început cariera de model. “Am auzit de o agenție care făcea cursuri de modelling , adică era o colegă mai mare care mergea acolo, m-am înscris și eu, și acolo am cunoscut oameni care lucrau cu alte agenții. S-au legat lucrurile, mi-am luat diploma aceea, care mi-a deschis niște porți”, a mai dezvăluit Corina.

