Corina Chiriac, dezvăluiri şocante. Trăieşte aceeaşi dramă ca a Cristinei Ţopescu: "Aveam amândouă căţel, dar în rest suntem singure…"

Corina Chiriac este una dintre vedetele care a postat un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook, în care îşi aminteşte întâlnirea cu regretata jurnalistă, însă face şi dezvăluiri şocante. Artista mărturiseşte că trăieşte aceeaşi dramă ca a Cristinei Ţopescu, că se simte singură, iar singurul suflet care îi stă aproape este al unui căţel.

„Analiza unei singurătăţi



Cu aproape 10 ani în urmă, Cristina opescu m-a sunat într-o zi şi mi-a propus un interviu filmat. Am într-un hard undeva nişte fotografii , am să le caut. Pentru filmare am ales un părculeţ ascuns sub copacii crescuţi de-a valma pe un deal din Cotroceni ,copaci pe care săptămină trecută încă nu-i tăiase nimeni…Întâlnirea a fost foarte agreabilă mai ales că noi două nu prea ne cunoşteam…

Cristina şi cu mine făceam în acea zi mai mult decât un interviu, căutăm fiecare să pătrundem decent în viaţa celeilalte. Astfel am aflat că avem amândouă căţel dar în rest suntem singure… Era pentru amîndouă interesantă întâlnirea dintre două femei în putere, cu cariere de succes, drăguţe, cunoscute dar singure în sensul lipsei unui „Partener de viaţă”. Am pus între ghilimele fiindcă noţiunea de „partener de viaţă” este atît de uitată… Adică nu e vorba despre o ieşire în doi la un local sau o noapte-două în sens amoros temporar…nici de o căsătorie uşor monotonă…

Ci de un PARTENERIAT AŞEZAT PE BAZE CĂ LUMEA… Cu învăţata atitudine scenică, eu am bravat întotdeauna la capitolul asta, conform bunului dicton strămoşesc „curaj găina că te tai „. Cristina nu. La întrebarea mea, a lăsat capul în jos şi a schimbat cu altă întrebare discursul interviului. Nu era greu să remarci la ea acea sensibilitate despre care Lucian Blaga scria că” întreagă Lume mă doare că o rană „…

Am revăzut-o ceva timp mai târziu, era trist-entuziasmată că se ocupa voluntar de un adăpost de căţei abandonaţi, nedoriţi şi singuri în cuştile lor. Măcar pe ăia nu-i împuşca pe atunci nimeni…Apoi n-am mai văzut-o nicăieri, nici la ştiri…şi am uitat să mă întreb ce o mai fi făcând Cristina Topescu. Am aflat, azi noapte, ca toată lumea, cu uluire şi nespusă părere de rău ! Scriu aceste rânduri în avion, la 10.000 de metri în aer.

Stau la geam, singură pe două locuri şi-mi las ochii să hoinărească în zărea infinită, dincolo de munţii albiţi de puţină zăpada. Când se desprind de trup, sufletele noastre astrale nu mai simţ frigul sau durerea…Aşa povestesc cei care s-au întors cu părere de rău de „dincolo” unde se pare că e mult mai frumos decît „aici”. Cristina, dacă eşti cumva pe lângă munţii ninşi din zare, să-i treci cu bine! Drum lin către Lumina şi fie că bunul Dumnezeu să şteargă orice lacrimă din ochii tăi! Amin”.

Cine a fost Cristina Țopescu

Cristina Țopescu s-a născut pe 4 iulie 1960 la Oradea. În perioada 1970-1979 a apărut la numeroase emisiuni de copii și tineret, după care i-a fost interzis să mai intre în TVR! Era vorba de dosarul familiei Țopescu. Tatăl ei, Cristian Țopescu, căzuse în dizgrația Prtidului Comunist, după ce și-a dat cu părearea, în timpul meciului Suedia – România, 0-1, că unii jucători romani ar trebui lăsați să evolueze în străinătate.

După absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina a dat meditatii, a fost corector la „Contemporanul” si a inceput sa scrie in revista „Cinema „. S-a apucat sa traduca filme care circulau pe casete video. In 1991 a revenit la TVR, iar ultimele apariții au fost ca prezentator de stiri la Prima TV.