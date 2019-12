Cornel Galeş, confesiune înainte de MOARTE. Care a fost singurul său REGRET

Cornel Galeş regretă doar faptul că nu a fost mai apropiat de fiica sa.

"Pot să mor oricând. După ce Zânica și-a dat ultima suflare în brațele mele, nu mai îmi e frică de moarte. Regret doar că nu am avut o relație mai bună cu fiica mea. Am ajutat-o cât am putut, doar că mama ei nu a fost dispusă la mai mult", i-ar fi spus Cornel Galeș prietenului său, cu doar câteva zile înainte să moară.

Cornel Galeş a lăsat UN BILET înainte SĂ MOARĂ. Ce a scris când a plecat pentru ultima oară de acasă

Potrivit Cancan, Cornel Galeș a investit recent o sumă deloc de neglijat, în Spania, unde a ales să locuiască după ce a părăsit România. Bărbatul ar fi plătit un "sac de bani" pe o casă și o mașină pentru că și-ar fi dorit ca, în noua țară, să aibă parte de confortul cu care era obișnuit în România.

Cum a murit Cornel Gales, nu a avut nicio şansa! Ce scrie presa din Spania despre accident

Claudia, fiica pe care Cornel Galeș ar fi abandonat-o pe când avea doar patru ani, va moșteni întreaga avere a acestuia. Conform legilor din Spania, dacă bunurile deținute de Cornel Galeș nu vor fi revendicate de fiica lui, Claudia, sau fratele său, Marian, averea poate ajunge în posesia autorităților spaniole.