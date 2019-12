Cum a murit Cornel Gales, nu a avut nicio şansa! Ce scrie presa din Spania despre accident

Este doliu in lumea showbiz-ului din Romania dupa ce Cornel Gales a murit in urma unui cumplit accident rutier. Acum, la mai bine de o zi de la petrecerea tragediei, apar noi informatii socante referitoare la teribilul accident in care a murit Cornel Gales.

Sanda Stere, o romanca stabilita in Spania, a dezvaluit ce scrie presa locala despre felul in care s-a produs aceasta tragediei. Potrivit informatiilor obtinute de jurnalistii spanioli, in momentul producerii accidentului masina in care era Cornel Gales avea o viteza foarte mare.

In urma impactului autoturismul, in care erau 3 persoane s-ar fi rasturnat. Potrivit presei spaniole Cornel Galos era la volan si nu ar fi purtat centura, lucru care i-a fost fatal.

Ultima dorinţă a lui Cornel Galeş. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de naşa Doina Belu

"(...) am citit in ziarul spaniol despre un accident unde soferul in urma impactului a murit, aves viteza foarte mare, nu avea centura, iar la o intersectie s-a rasturnat, erau 3 in masina, soferul roman, inca unul, iar celalalt era spaniol proprietarul unui Ford verde.

"Accidentul s-a produs la 02:35 dimineața, vineri-sambata. Sigur este vorba de el, nu se specifica nume dar dupa stirile care au aparut in tara, coincid!", a povestit Sanda Sterea pe pagina de Facebook a lui Cornel Gales.

Fosta iubită a lui Galeș, Viviana, strânge bani de la cunoscuți pentru a plăti repatrierea trupului! Cheta nu este, însă, singura problemă! Viviana s-a deplasat deja în Spania, dar nu a reușit până acum să-l găsească pe Sorin, prietenul lui Cornel Galeș, cel care deține cheile de la casa acestuia. Fără acces în locuință, Viviana nu poate face rost de acte pentru a le înmâna autorităților!

Detalii NEŞTIUTE despre viaţa lui Cornel Galeş. E incredibil ce s-a aflat imediat după moartea sa

Despre toate aceste probleme a vorbit și Doina Belu, nașa de cununie a lui Cornel Galeș și al cântăreței Ileana Ciuculete. „Eu sunt prea bătrână, nu pot să mă implic cum mi-aș dori. Iar doamna Viviana nu știu dacă va insista atât de mult să îl aducă, nu știu dacă vrea... Nici nu știu dacă poate, fără o semnătură de la rudele lui. Dar, chiar și așa, nu știu dacă va dori să plătească atât de mult, nu îi mai lega nimic. Mă rog la Dumnezeu să se poată, dar nu ține de mine, ține doar de ea dacă vrea să plătească atât. O să vorbesc cu duhovnicul lui, cu cei de la cimitir, o să îl ducem la Biserica unde a fost depusă și fina. Apoi, o să vorbesc cu cei apropiați, să pregătim toate lucrurile care trebuie, pomana, tot, doar să fie adus. Îl vom pune lângă Ileana, el acolo și-ar fi dorit să fie înmormântat, mai ales că a simțit că îl cheamă lângă ea", afirmă Doina Belu.

Din câte se pare, între Cornel Galeș și Viviana nu mai era nicio relație, cei doi despărțindu-se cu puțin timp înainte de producerea tragicului accident.

Secretul pe care Cornel Galeş îl duce în mormânt. Cine i-ar putea moşteni toată averea