CORONAVIRUS. Se cere amânarea termenelor de depunere a declaraţiilor fiscale

Depunerile genereaza aglomerari la sediile administratiei fiscale, iar, in sprijinul masurilor preventive adoptate deja pentru limitarea epidemiei COVID-19 si pentru respectarea recomandarilor de a implementa masuri suplimentare pentru evitarea aglomerarilor/interactiunilor umane, consideram ca se impune o ajustare a calendarului de raportare, termenul de 25 martie fiind cel mai apropiat si problematic, drept urmare primul care ar trebui amanat.

Mai mult, in spiritul masurilor trasate de autoritati, deja multe companii membre au recurs la implementarea regimului de teleworking/munca de la distanta, fapt care in sine poate genera intarzieri obiective in pregatirea raportarilor.

Ne exprimam disponibilitatea de a identifica impreuna cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice intervalul optim de depunere a raportarilor in conditiile impuse de evolutia inca impredictibila a situatiei cu care Romania, asemenea altor state, se confrunta.

AmCham Romania considera ca acest context atipic necesita responsabilitate si adaptabilitate din partea administratiei publice si sectorului privat deopotriva, precum si o colaborare bazata pe incredere care sa permita ambelor parti sa raspunda adecvat nevoilor din economie si societate, generate de amenintarea COVID-19.

Salutam intentia Guvernului de a veni in sprijinul companiilor afectate, iar pana la identificarea pachetului optim de masuri de limitare a impactului negativ asupra operatorilor economici si angajatilor acestora, amanarea termenelor de depunere a raportarilor financiare si fiscale este un prim pas spre degrevarea companiilor de presiunea generata de pandemie, si este deja o masura avuta in vedere si de alte state, inclusiv SUA.