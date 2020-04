Coronavirus în Ecuador. Sicrie din carton pentru oamenii ucişi de COVID-19

Asociaţia producătorilor de carton a oferit 1.000 de asemenea sicrie municipalităţii din Guayaquil care le-a trimis la două cimitire din oraş, transmite agenţia AFP, citată de Agerpres.

"Răspundem astfel la cererea de sicrie, pentru că este foarte ridicată, iar în oraş nu mai există ori sunt foarte scumpe", a explicat agenţiei France Presse un purtător de cuvânt al primăriei.

Lipsa de sicrie este confirmată şi de proprietarul unei firme de pompe funebre, Santiago Olivares.

Duminică seară, Ecuador înregistra 3.646 de cazuri pozitive de COVID-19, dintre care 180 de decese.

Cele mai multe persoane infectate cu noul coronavirus în Ecuador provin din provincia Guayas, care are capitala la Guayaquil. În această zonă au fost semnalate 2.524 de persoane contaminate şi 126 de morţi.

La mijlocul săptămânii trecute, militari şi poliţişti au fost mobilizaţi pentru a aduna cele 150 de cadavre aflate în case din Guayaquil, cel mai populat oraş din Ecuador şi cel mai afectat de pandemia de coronavirus.

Forţele de ordine au intervenit din cauza haosului provocat în oraş de coronavirus, care a încetinit transportul corpurilor persoanelor moarte de COVID-19 sau din alte cauze.

Pe reţele sociale au fost difuzate clipuri cu persoane cu măşti care se prăbuşeau pe străzi sau cadavre abandonate.

Vicepreşedintele Ecuadorului, Otto Sonnenholzner, şi-a cerut sâmbătă scuze pentru această situaţie.

"În această săptămână am suferit o deteriorare accentuată a imaginii noastre internaţionale, am văzut imagini care nu ar fi trebuit să existe niciodată" şi "vă prezint scuze pentru asta", a spus vicepreşedintele.

În Ecuador s-a introdus o restricţie de ieşire din locuinţe de 15 ore pe zi. Confruntat cu pandemia, guvernul preşedintelui Lenin Moreno a declarat stare de urgenţă, urgenţă sanitară, suspendarea lucrului la locul obişnuit de activitate, suspendarea cursurilor şcolare, restricţia traficului şi închiderea frontierelor.

"It smells like death": Bodies are piled on top of others at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital in Guayaquil, Ecuador. They are completely without refrigeration or preservation.



Hundreds have died from the coronavirus in the province of Guayas, but authorities only report 145. pic.twitter.com/iYcUm29uaL