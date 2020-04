Coronavirus în SUA. Protestele faţă de măsura de carantină pot duce la înmulţirea cazurilor de COVID-19. Avertismentul specialiştilor

Protestele faţă de măsurile de carantină continuă să se răspândească în Statele Unite, având în vedere că sunt susţinute şi de preşedintele Donald Trump, transmite The Guardian.

"Sunt claustrofobi", le-a spus Donald Trump jurnaliştilor, duminică, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Alba. "Îşi vor viaţa înapoi. Aceşti oameni îşi iubesc ţara. Vor să revină la muncă", a spus preşedintele american.

Going to a massive rally during a deadly pandemic is like running toward Chernobyl during the nuclear meltdown. #Harrisburg https://t.co/ksXobSp8uD

În tot acest timp, mai multe asistente au ieşit în stradă în oraşul Harrisburg din statul american Pennsylvania, unde luni au avut loc proteste faţă de distanţarea socială. Cadrele medicale au afişat pancarte cu mesaje prin care îndeamnă oamenii să stea acasă.

HAPPENING RIGHT NOW! Healthcare workers in Harrisburg are in the streets standing up & telling protestors of stay-at-home orders to #trustnurses because lives are at stake. #StayHomePA #StayHome @PatriotNews @PennLive @WITF @CBS21NEWS @ABC10 pic.twitter.com/f5edG4qUb2