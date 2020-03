CORONAVIRUS. Mii de măşti de protecţie, confecţionate de elevii unui liceu din Iaşi

Edilul din Iaşi a cumpărat 500 de kilograme de tifon, iar în atelierele unui liceu din oraș vor fi produse mii de măşti de protecţie împotriva coronavirusului.

"Primăria ne-a pus la dispoziție tifon, iar noi executăm măști, cu personalul propriu și colegi care s-au oferit voluntari. Din materialul pe care l-am primit credem că vom face în jur de 5000-6000 de măști. Primăria le va oferi personalului care are nevoie de ele, ei le vor distribui, asta după ce aceste măscuțe vor intra în ciclul de sterilizare. Procesul a început de săptămâna trecută, de miercuri, avem patru muncitori angajați la noi plus încă trei ingineri care s-au oferit voluntari. Până acum, am reuști să facem în jur de 1000 de măști", a precizat Dolores Voinea, directorul Colegiului Tehnic „I. C. Ștefănescu", potrivit agrotv.ro.

Aceasta a transmis și un mesaj de încurajare, asigurând în același timp deschiderea totală a instituției pe care o conduce pentru a ajuta comunitatea:

"Trebuie să gândim pozitiv. Totul se va rezolva, pentru că suntem o nație puternică. Noi vom lucra în continuare, atât cât va fi nevoie și cât vom primi material. Există disponibilitate și empatie față de cei care sunt în linia întâi", a mai spus directorul liceului.