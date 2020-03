CORONAVIRUS. O tânără suspectă a fugit de la spital pentru a se întâlni cu iubitul

Tânăra era în carantină de 3 zile în spitalul de Boli infecțioase din Buzău după ce a venit din Elveția. Prietenul acesteia nu putea să o viziteze iar tânăra nu a mai rezistat să stea singură la izolare.

”Am venit din Elveția, am făcut testele, m-au ținut 3 zile în carantină și nu am nimica și acum că du-te înapoi la spital, doamne ai înnebunit? Păi dacă nu am nimic doamne, dar plec iar acum, nu am ce face! Acum nu am fugit, am ieșit pe poartă! Să vină iar să ma ducă” , a declarat tânăra.

Cei doi au fost gășiți de polițiști și jandarmi pe stradă. Deși au încălcat legile, tot tinerii erau revoltați că stau în frig până vine echipajul SMURD să îi ducă înapoi în carantină.

”Dacă eu am semnat proces verbal să stau acasă, mă ții pe mine până la 2 noaptea să mor de frig? Că eu nu mai pot de frig” s-a plâns tânăra în timp ce aștepta ambulanța.

Cei doi îndrăgostiți au fost luați de pe stradă cu o mașină specială și plasați obligatoriu în carantină sub pază, unde vor petrece următoarele 14 zile.