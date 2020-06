CORONAVIRUS. Oraşul New York a început oficial ieşirea din izolare

"A venit ziua ca New Yorkul să înceapă redeschiderea şi sunt bucuros că în sfârşit acea zi este aici", a declarat guvernatorul Andrew Cuomo într-o conferinţă de presă.

New Yorkul este cel mai agrav oraş afectat de coronavirus din Statele Unite ale Americii, cu un bilanţ oficial de 22.000 de morţi. Recent, rata testelor pozitive de coronavirus din New York a scăzut sub un prag de 3%.

Pe 22 martie, autorităţile din New York au declarat că ieşirea din lockdown va fi una progresivă, limitată în prima fază la sectorul construcţiilor şi producţiei. Peste 15 zile ar putea interveni o a doua fază, când newyorkezii vor putea merge la terase sau la coafor, însă nu şi la restaurante sau spectacole în spaţiu închis, ceea ce nu se ştie deocamdată când va fi permis.



Evident, condiţia este ca rata infectărilor să nu înceapă din nou să crească, iar manifestaţiile împotriva inechităţii rasiale din ultimele zece zile să nu relanseze epidemia