CORONAVIRUS ROMÂNIA. Ilie Năstase: "Pe soţie o opresc poliţiştii, pe mine mă văd mai bătrân!"

Ilie Năstase pescuiește și se plimbă cu bicicleta, însă recent a avut parte de un incident neplăcut, căci s-a dezechilibrat și a căzut. El a povestit, cu umoru-i caracteristic, despre activitățile din această perioadă.

La cei 74 de ani, pe care îi va împlini în această vară, Ilie Năstase se ține foarte bine și face parte din categoria celor care nu pot trăi fără sport. Însă, în condițiile actuale, celebrul fost tenisman este nevoit să își suprime din activități, și pentru că are peste 65 de ani, are voie să iasă din casă decât până la ora13.00. Aflat la Constanța, unde este domiciliat cu acte în regulă de aproape două luni, fostul președinte al Federației Române de Tenis face plimbări pe malul mării alaturi de soția Ioana, pescuiește și se plimbă cu bicicleta.

După cum se știe, Nasty are permisul suspendat, din 2018, pentru că a condus sub influenţa alcoolului şi le-a adus injurii polițiștilor, astfel că nu mai are voie să conducă mașina sau scuterul. Din nefericire, vehiculul cu două roți i-a jucat feste: "Sunt la Dunăre, merg la pescuit. Eu merg doar pe bicicletă, pentru că mi-a suspendat Poliția carnetul pe doi ani, dar conduce soția mea. Am mai și căzut de pe bicicletă, dar n-am pățit nimic. Eu stau în mașină, o aștept pe soția mea când merge la cumpărături. Pe ea o opresc și o întreabă polițiștii, pe mine mă văd așa, mai bătrân, mâine-poimâine fac 75 de ani, și nu mă întreabă nimic, mă lasă în pace. Eu am cu ce să-mi ocup timpul, fac curățenie prin casă, fac curățenie în toată curtea", a spus fostul campion de la Roland Garros și US Open, pentru PRO X.