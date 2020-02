EPIDEMIE CORONAVIRUS. Victor Costache a discutat cu şefii supermarketurilor: Avem stocuri suficiente de mâncare

"Vreau să asigur populaţia din România, de asemeni, că anunţ în premieră, mâine avem o întâlnire cu reprezentanţii supermarketurilor, tot ce înseamnă Carrefour, Auchan, Kaufland ce mai avem în România. Deja am avut, telefonic, un prim contact, şi m-au asigurat că la nivel naţional, asta este vestea bună, avem stocuri pentru o perioadă bună de timp. În niciun caz nu trebuie să ne facem grijă, trebuie să evităm a induce o panică în rândul populaţiei şi trebuie să lăsăm autorităţile să lucreze cum au lucrat şi până acum. Repet, până acum măsurile au fost suficiente, nu avem absolut niciun pacient cu coronavirus pe teritoriul României", a spus Victor Costache potrivit digi24.ro.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat, referitor la măsurile privind prevenirea şi combaterea coronavirusului, că au fost instituite suplimentar 3.500 de locuri de carantină şi se lucrează în paralel la achiziţia de materiale de urgenţă.

"Avem 3.500 de locuri suplimentare de carantină şi se lucrează la achiziţia materialelor de urgenţă", a anunţat Victor Costache, luni, la Parlament. El a precizat că de achiziţiile privind materialele de urgenţă se ocupă Ministerul de Finanţe.

"Am semnalat de la început că stocurile lăsate de PSD sunt zero, pentru asta am adoptat acea ordonanţă de urgenţă împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, iar la începutul lui martie ar trebuie să avem materialele necesare", a mai declarat Costache.

Ministrul Sănătăţii a reiterat că în România nu este niciun caz de coronavirus la acest moment.

"Încă o dată semnalez, deci încă o dată dau un mesaj de calm: în România nu avem niciun caz de coronavirus", a subliniat Costache.

