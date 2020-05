Coronavirusul poate rămâne în aer, în spaţii închise, până la 14 minute. Ce trebuie să ştiţi dacă mergeţi în magazine

Particulele de salivă generate atunci când un pacient cu Covid-19 vorbește într-un spațiu închis rămân în aer timp de 8 până la 14 minute. Aceasta este concluzia experimentului efectuat de NIDDK şi publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Aceste particule generate de purtătorii asimptomatici ai SARS-CoV-2 sunt văzute din ce în ce mai mult ca un mod probabil de transmitere a bolii", concluzionează studiul.

În timpul experimentului, o persoană aflată într-un spațiu închis unde se afla amplasat un laser, a rostit expresia "Rămâi sănătos" timp de 25 de secunde. Conform observațiilor, vorbirea puternică poate emite mii de picături de lichid oral pe secundă, care dispar doar după 8 până la 14 minute. O astfel de observație dovedită experimental confirmă faptul că vorbirea normală determină transmiterea virusurilor transmise prin aer, în spații limitate", se arată în studiu.

Până în prezent, noul coronavirus, apărut în China, în decembrie anul trecut, a ucis peste 297.000 de oameni la nivel global, iar aproape 4,4 milioane de persoane au fost infectate.