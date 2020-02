CORONOVIRUSUL ţine izolaţi 115 profesori şi peste 700 de elevi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) informează că 701 elevi şi 115 cadre didactice sunt izolaţi, vineri, la domiciliu la nivel naţional.

Potrivit sursei citate, atât elevii, cât şi cadrele didactice sunt izolaţi ca primă măsură de prevenţie legată de coronavirus.

Trei cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate în România.

Zece profesori care au revenit pe 24 februarie dintr-o vizita culturala din Venetia, zona cu risc de a contracta COVID-19, sustin ca nu li s-a transmis de catre autoritati cum trebuie sa procedeze. Ei sunt autoizolati la domiciliu si nu stiu daca vor primi concediu medical.

Profesorii s-au intors in tara si au cautat singuri pe site-urile oficiale ca ar trebui sa faca, pentru ca nimeni, la aeroport, nu le-a transmis indicatii clare.

Grupul a avut 11 persoane, 10 profesori si un adolescent, copilul unuia dintre profesori. Toti s-au aflat timp de cateva zile in Italia, intr-o zona considerata cu risc de a contracta COVID-19, iar la intoarcere, conform procedurilor transmise de autoritatile romane, ar fi trebuit indrumati sa se autoizoleze la domiciliu. Acest lucru nu s-a intamplat, insa profesorii au decis din proprie initiativa sa ramana acasa.

Cei 11 au ajuns pe aeroportul Otopeni luni la pranz: "Niciun filtru, niciun medic, nicio indicatie, doar un panou, nimic altceva“, spune prof. Florica Grecu, conform adevarul.ro

Cadrele didactice vor sa stie acum care este forma legala pentru a putea sa nu se prezinte in fata elevilor.

"Medicul de familie ne-a spus ca nu ne poate da un concediu medical doar ca ne-am adresat, ca nu are de ce. (…) Noi mergem la scoala in fata unor copii, nu putem sa fim atat de iresponsabile sa ne ducem la scoala. Am cerut solutia legala si am facut ce scria in aeroport, mare. Am sunat medicul de familie, l-am anuntat, i-am scris si mesaj, ca sa ramana scris, eu si celelalte colege, pentru ca nu mai puteam sa plecam de acasa. Am citit si pe site-ul ministerului ca cine vine din zona de risc se autoizoleaza la domiciliu si ca intra sub incidenta nu stiu carui cod… ", a mai spus profesoara.

"Scoala a trimis o adresa oficiala catre DSp in care solicita sa fie instiintati care este procedura legala de urmat si cum se face salarizarea. Va dati seama ca este o hotarâre delicata sa-i dai unui om concediu medical cu 75% din salariu, ca asa spune legea, fara sa aiba vreo boala", a concluzionat profesoara.