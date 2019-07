COŞMARUL prin care a trecut Alexandru Arşinel, zilele trecute. "Nu mi-am recunoscut nici fiul"

Alexandru Arşinel (80 de ani) a trecut pe lângă moarte luni. Pentru că i se făcuse rău, actorul a chemat ambulanţa şi a fost dus la Spitalul "Alexandru Obregia" din Capitală, scrie click.ro. Marele actor a avut o cădere de tensiune de la un medicament şi a fost internat de urgenţă. A fost ţinut în spital în noaptea de luni spre marţi, avea tensiunea 8 cu 6, a fost pus la aparate, iar a doua zi s-a simţit mai bine.

„Sunt colegi care la vârsta asta îşi permit să nu lucreze. Am avut un episod din ăsta neplăcut. A trebuit să chem salvarea pentru că am avut o cădere de tensiune la 8 cu 6. Medicii mi-au recomandat un medicament şi eu am luat două. O noapte întreagă am luat, din jumate în jumate de oră, 250-300 g de apă pentru că mă dezhidratasem. Mi-au spus că am pierdut multe săruri şi asta afectează inima. Nu mai pompa suficient oxigen acolo unde trebuie, adică la creier. Nu l-am recunoscut nici pe băiatul meu. Am rămas peste noapte în spital şi, uite că, destul de repede m-au pus pe picioare. Da, sunt acasă acum", a explicat Alexandru Arşinel marţi seară la Antena Stars.

Marele actor Alexandru Arşinel mai are puterea să facă haz de necaz şi se compară cu pistoanele de la o maşină care se blochează. „Organismul este o maşinărie, dacă motorul se îneacă nu mai merge nimic. Aşa e şi inima. Inima nu a mai oxigenat creierul", a spus actorul.

Medicii au vrut să-l ţină în spital, însă Alexandru Arşinel a dorit să plece acasă. Actorul spune că este mult mai bine, însă şi-a luat liber pentru câteva zile. "Sunt acasă în pat. Mi-am luat liber să-mi revin. Am avut o mare cumpănă, dar acum mă simt mult mai bine. Abia aştept vacanţa la 1 august să mă odihnesc şi să plec la casa de la Sinaia", ne-a mărturisit actorul.