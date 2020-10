Cosmin Contra, anunţ-şoc despre situaţia financiară de la Dinamo. "Nu s-au făcut acele plăţi care ar fi trebuit să se facă până acum"

Cosmin Contra este neliniştiti deoarece spaniolii nu au achitat nici acum datoriile din urmă, aşa cum au promis.

"Şi eu am venit la Dinamo pentru că mi s-a prezentat un proiect foarte solid din toate punctele de vedere. Până acum, la nivel de aducere de jucători, e clar că stăm bine, am adus cam tot ce ne-am dorit noi să aducem în privinţa profilului de jucători, dar există totuşi această nelinişte la nivel administrativ, pentru că nu s-au pus bazele noului consiliu de administraţie, nu s-au pus bazele noii structuri la Dinamo, nu s-au făcut acele plăţi care ar fi trebuit să se facă până acum şi atunci cred că există o nelinişte din partea tuturor la acest nivel. Sunt speranţe că în cel mai scurt timp toate aceste lucruri se vor regla şi atunci putem să vorbim despre acest grandios proiect la Dinamo şi putem să punem toţi umărul să aducem Dinamo acolo unde merită să fie, între primele echipe din România. Şi eu sunt neliniştit (n.r. - despre lipsa banilor), pentru că lucrurile întârzie să se aşeze din acest punct de vedere", a declarat Cosmin Contra.

Despre meciul de la Sfântu Gheorghe, antrenorul lui Dinamo a spus că echipele vin după performanţe opuse, Sepsi după trei victorii consecutive, "alb-roşii" după trei eşecuri la rând.

"E o deplasare foarte grea. Jucăm împotriva unei echipe care în acest început de campionat arată foarte bine, o echipă care în şapte jocuri a pierdut doar un singur meci, în prima etapă, cu Craiova, în rest, trei rezultate de egalitate, după care au venit trei victorii la rând. Au un moral ridicat, au făcut ultimele trei meciuri foarte bune, au câştigat categoric la Iaşi, 4-1. Se vede că proiectul de la Sepsi este unul serios, se vede că există linişte la Sepsi pentru implementarea acestui proiect. Cum ajungem noi la acest meci şi cum ajung ei sunt situaţii diferite. Ei vin după trei victorii, cu un moral foarte ridicat, au înscris opt sau nouă goluri în ultimele trei meciuri, noi am înscris doar două goluri în ultimele trei meciuri şi le-am pierdut pe toate. Starea de spirit nu este aceeaşi. Dar mizez pe orgoliul pe care trebuie să-l aibă jucătorii după aceste trei înfrângeri. Ne aşteaptă o deplasare grea, dar am speranţa că la următorul joc echipa va câştiga, va arăta mai bine. Nu va fi uşor, dar am mari speranţe că munca pe care o depunem aici de câteva săptămâni va da roade. Jocul echipei s-a schimbat în bine, am dominat orice adversar pe care l-am întâlnit în ultimele patru jocuri. Realitatea este că avem trei înfrângeri la rând, cu toate că am jucat foarte bine, cu toate că ne-am creat ocazii de gol, cu toate că nicio echipă care ne-a învins, nu ne-a dominat sau nu a jucat mai bine ca noi, dar realitatea există în rezultate. În fotbal, rezultatele contează. Echipa va juca fotbal, pentru că toate echipele pe care le-am antrenat joacă fotbal, au idee despre ceea ce trebuie să joace, au intensitate, sunt agresive în multe momente, dar este adevărat că în ultimele trei jocuri nu am fost foarte inspiraţi să marcăm mai multe goluri. Am marcat foarte puţine goluri şi din acest motiv am pierdut aceste jocuri. Am insistat în această săptămână să fructificăm mult mai mult din ocaziile pe care ni le creăm, să fim mai atenţi în faza de apărare, să nu facem greşeli care să le permită arbitrilor să fluiere penaltiuri cum s-a întâmplat în ultimele meciuri şi să încercăm noi să marcăm primii. Paradoxul este că cu unul dintre cele mai bune loturi pe care le-am antrenat să vină pentru prima dată trei înfrângeri la rând, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat în carieră. Este o situaţie nouă şi pentru mine, nu este una uşoară, m-am obişnuit foarte prost să nu am genul ăsta de situaţii şi singurul lucru pe care pot să-l fac este să muncesc mai bine, să încerc să pregătesc mult mai bine echipa, să le transmit jucătorilor mult mai bine mesajele şi ei să-mi răspundă în teren", a afirmat Cosmin Contra.

Dinamo va evolua, sâmbătă, de la ora 21:45, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a 8-a a Ligii 1.