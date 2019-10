Articol publicat in: Sport

Cosmin Contra, băgat în şedinţă de FRF. Reacţia birjărească la adresa lui George Puşcaş i-ar putea atrage sancţiuni

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF, a anunţat că în următoarea şedinţă a Comisiei Tehnice a forului de la Casa Fotbalului se va discuta despre ieşirea nervoasă a lui Cosmin Contra, la adresa lui George Puşcaş. "Probabil că la următoarea şedinţă a Comisiei Tehnice se va discuta acest lucru. Cert este că a fost o ieşire necontrolată, o greşeală a selecţionerului. Îmbucurător este că el a înţeles imediat că a greşit, că Puşcaş şi antrenorul a discutat imediat după meci şi au îngropat securea războiului, şi-au spus ce au avut de spus unul altuia, şi-au cerut scuze. Citeşte şi Contra, reacţie grosolană cu 30.000 de copii în tribune. L-a înjurat birjăreşte pe Puşcaş VIDEO Nefiind caz singular, vorbim despre o patologie a sportului. Vorbim despre un background, despre cum au fost învăţaţi aceşti bărbaţi din ziua de azi care ne conduc echipele în momentul când erau ei jucători. Şi aveam discuţia cu cei mai în vâstă care spuneau că îi înjura şi îi făcea albie de porci, dar era cel mai iubit antrenor. Ei au primit această înzestrare, iar în momentele de maximă tensiune nu se pot controla şi atunci fac ce au învăţat mai bine să facă. Din nefericire, aşa au fost ei învăţaţi de antrenorii lor, tot cu aceste metode. Le este greu să se schimbe în momentele de tensiune. La momentele de stres acţionezi aşa cum îţi este paternul, schema ta mentală", a declarat Andrei Vochin, la Telekom Sport. Cosmin Contra şi-a cerut scuze că l-a înjurat pe atacantul George Puşcaş, după ce acesta a ratat un penalty în meciul cu Norvegia. Conform înţelegerii dinaintea meciului, mijlocaşul Nicolae Stanciu trebuia să execute lovitura de la 11 metri, nu George Puşcaş. loading...

