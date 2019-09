Costel Enache şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al lui Hermannstadt. Înfrângerea cu Botoşani l-a scos din minţi

"Când joacă aşa, răspunderea e în totalitate a mea. Am spus şi am discutat în club şi în cadrul grupului, dacă eu sunt cel responsabil, atunci am să plătesc eu. Cred că voi găsi înţelegere, din punctul meu de vedere e ultimul meu joc la Hermannstadt. O continuitate într-un joc anost şi fără orizont. Când toată echipa se comportă aşa e clar că răspunderea e mai mult la mine, decât în alte părţi", a spus Costel Enache,după meciul Hermannstadt-FC Botoşani 0-1, jucat în etapa a 11-a a Ligii 1.

Costel Enache are 46 de ani, iar sezonul trecut a ajuns cu Astra Giurgiu în finala Cupei României. El s-a despărțit de Astra în vară și a preluat-o pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Vasile Miriuță în Ungaria, la Kisvarda. Pe banca sibienilor, Enache a bifat trei victorii, un rezultat de egalitate și șapte înfrângeri.