Costeluş Căşuneanu vrea să devină campion la raliu VIDEO

Costeluş Căşuneanu are mari planuri pentru viitorul său competițional.

"Obiectivul este de fiecare data sa venim in timp mai bun, nu am mers la risc, prima data pe Poiana am venit sa ne antrenam, sa ne cunoastem eu cu masina, pentru anul competitional. Mi-am propus ca anul asta sa ridic nivelul, sa cunosc masina si sa fac multi kilometri in speranta ca la anul sa pot puncta tot campionatul. Un loc pe podium? Toata lumea se gandeste si isi doreste, dar ne concentram pe acest punct, sa dezvoltam ce avem", a spus Costelus Casuneanu.

Mihai Leu a venit în Poiana Brașov cu o supriză în echipa sa. L-a avut drept copilot pe Marian Drălgulescu.

Întrebat dacă planul este să câştige titlul anul acesta, Mihai Leu a răspuns: "Ne gândim la asta, dar niciodată nu îmi place să văd cursa disputată înainte, trebuie să fiu concentrat şi sper ca timpul să fie foarte bun".