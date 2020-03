COVID-19. Campion mondial arestat pentru că nu a respectat carantina. A fost încătuşat de poliţie chiar pe plajă

Pe plaja respectivă se aflau mai mulţi surferi în momentul sosirii forţelor de ordine. Aceştia au luat-o la fugă, cu plăcile în braţe, în momentul sosirii poliţiştilor, care au tras focuri de armă în aer pentru a-i convinge să se oprească, aşa cum se poate vedea dintr-o postare video pe Instagram.

Noe Mar McGonagle, câştigătorul titlului mondial ISA în urmă cu cinci ani şi preselecţionat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost reţinut pe plajă, după ieşirea din apă, când poliţiştii i-au şi pus cătuşele la mâini. Acesta a fost eliberat ulterior, a anunţa Federaţia costaricană de surfing.

În Costa Rica sunt 314 infectate cu Covid-19 şi doi decedaţi, conform cifrelor oficiale, iar poliţia ia în serios toate măsurile stabilite pentru evitarea răspândirii virsului pe teritoriul ţării.

