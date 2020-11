COVID nu-i sperie pe bogaţi! Hotelurile de lux din Poiană sunt sold-out de Crăciun şi Revelion! Piscina, 65 Ron pentru 30 de minute

Se pare că nici miile de cazuri de infectări cu COVID apărute în decurs de 24 de ore nu îi opreşte pe înrăiţii de călătorit să îşi ia "liber" de la realitate şi să dea o fugă departe de agitaţia oraşului. Acum că multe dintre oraşele europene şi chiar cele de peste ocean au impus măsuri drastice sau chiar şi-au închis frontierele cu celelalte ţări, peste 80% dintre români au ales să îşi petreacă zilele de concediu în ţara lor. Pe măsură ce unii au descoperit locuri unice şi s-au bucurat de un concediu de vis, au existat turişti care s-au plâns de condiţiile de cazare şi de banii pe care i-au cheltuit pe acestea. Având în vedere situaţia actuală, proprietarii de hoteluri şi pensiuni au adaptat preţurile în conformitate cu criza sanitară, motiv de nemulţumire pentru mulţi dintre români.

Unde vor românii să petreacă Crăciunul şi Revelionul şi ce preţuri. Un revelion petrecut la cel mai luxos hotel costă cât un sejur de 7 zile în Thailanda

În materie de dorinţele românilor pentru sărbăorile de iarnă, aceştia caută în special cabane izolate, dar cu confort cât mai sporit, preţurile pot ajunge şi la 20.000 de lei pentru anumite unităţi. De asemenea, printre cele mai căutate unităţi de cazare sunt şi casele, vilele care se închirază integral. Românii nu se dau înlături nici de la hotelurile scumpe şi moderne şi de la pensiunile la care merg de ani de zile. Patronii spun că au luat toate măsurile necesare şi au adaptat modalităţile de cazare la contextul pandemiei de coronavirus.

Polul distracţiei preconizat pe acest an este tot Valea Prahovei. Proprietarii de hoteluri şi pensiuni cred că vor avea încasări frumoase, dacă Guvernul nu va mai interveni cu declaraţii sau măsuri care să îi sperie şi să anuleze rezervările.

Preţurile sunt la fel, pentru toate buzunarele. Acestea variază în funcţie de dotări, de stele, dar şi de amplasarea faţă de centrul oraşului. Astfel, pentru două nopţi de cazare în perioada Crăciunului putem scoate din buznar între 500 de lei şi 2.600 de lei.

Citeşte şi: Nelu Tătaru, avertisment dur pentru români înainte de Crăciun: "Dacă noi nu gestionăm aceste săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc"

Ce pachete scot la bătaie cele mai mari hoteluri de pe Valea Prahovei de Crăciun:

Cât costă un Crăciun la Hotel Alpin, Poiana Braşov – preţul unui pachet pentru perioada Crăciunului porneşte de la 445 de euro de persoană şi poate ajunge chiar la 945 de euro cu cazare în Apartament Prezidenţial. În bani intră micul dejun, cazarea pentru 4 nopţi şi program special în fiecare seară, cină inclusă ş divertisment.

Cât costă un Crăciun la Hotel Teleferic Grand – aici preţurile pornesc de la 600 de euro pentru cel mai ieftin pachet şi ajung la 849 de euro, în funcţie de camera aleasă. De asemenea, în pachete sunt incluse cele 4 nopţi de cazare, program special în fiecare seară, cină sau altă masa inclusă.

Cât costă un Crăciun la Hotel Silver Mountain – pentru patru nopţi de cazare, turiştii vor scoate între 3.990 de lei de persoană, iar pachetele pot ajunge şi la 5.174 de lei, în funcţie de camerea aleasă.

Românii pot alege pachete şi la pension şi hoteluri unde preţurile sunt mult mai decente. La Hotel Iri din Buşteni pentru perioada 23-27 decembrie începe de la 1.050 lei cu mic dejun inclus pentru două personae şi optional întregul pachet de mese care are cost 500 de lei persoană.

Care e oferta pentru celebrarea Revelionului. Preţurile pot ajunge şi la aproape 2.000 de euro

În ceea ce privește Revelionul, românii nu se feresc să plătească o mica avere pentru a petrece trecerea dintre ani la cele mai scumpe hoteluri de pe Valea Prahovei. Un pachet pentru Revelion ajunge să coste cât un sejur de o săptămână în Thailanda.

Cât costă un Revelion la Hotel Alpin, Poiana Braşov – pentru cel mai ieftin pachet, românii scot din buzunar nu mai puţin de 795 de euro pentru cameră simplă dublă, iar preţul poate sări până la 1.795 de euro.

Cât costă un Revelion la Hotel Teleferic Grand – aici un sejur de 4 nopţi ce cuprinde şi petrecerea de Revelion începe de la 999 de euro şi poate ajunge la 1492 euro.

Cât costă un Revelion la Hotel Silver Mountain – sejurul începe de la 1292 euro şi poate ajune la 1846 euro. În suma este inclusă petrecerea de Revelion, cazarea pe patru nopţi şi alte facilităţi.

În 2019 preţurile erau după cum urmează: pentru o pensiune din Sinaia, un pachet de Crăciun, se găsea la 840 lei, pentru doi adulți, 3 nopți de cazare cu mic dejun. Sejurul includea și o excursie la Râșnov și Bran. Turiștii aveau în vilă bucătărie complet echipată.

La Perla Carpaților, hotel de 4 stele din Sinaia, lucrurile se schimbau. Pentru un sejur de trei nopți preţul varia de la 3.000 lei camera dublă sau 3.650 de lei un apartament. Pachetul includea micul dejun și prânzul, iar în ziua de Crăciun era un prânz tradițional cu muzică live.

“Am luat toate măsurile necesare și am adaptat tarifele pe situație. Iar asta a dus la un grad de ocupare bun. Haideți să vă spun ceva, pe turist nu îl sperie pandemia ci tariful. Și mulți șantajează și negociază că la bazarul turcesc. De afectat, cel mai tare afectează incertitudine și haosul provocat de autorități. Coronavirusul exista doar în hoteluri nu și în secțiile de votare. Vă spun sincer, vara asta a fost cea mai mare vânzare de când fac eu turism. Nu exagerez nici o secundă.”, spune reprezentantul unei vile cunoscute din Buşteni.

Ce spun românii despre concediile petrecute în România. Părerile sunt împărțite

“Noi suntem o familie care călătoreşte în fiecare lună. Mereu eram setaţi să plecăm din ţară şi să vedem un colt de lume. Acum că acest virus a pus stăpânire pe noi, am preferat să stăm la noi în ţară. Pot să vă spun că am descoperit un adevărat colt de rai. Avem locuri superbe în România şi le recomandăm tuturor să îndrănească să călătorească aici. Ultima escapadă a fost la vestitul lac Scropoasa, unde este fabulous. Ne-am continuat drumul la Amfiteatrul Transilvania, unde s-a şi încheiat vacanţa noastră. Locuri de vis, gazde minunate. Am fost cazaţi la una dintre pensiunile din zona. Am stat la o familie foarte draguţă, care ne-a recomandat ce să vizităm, am mâncat preparate alese şi tradiţionale româneşti şi mai mult decât atât, doamna care deţinea pensiunea ne-a răsfăţat cu nişte prăjituri delicioase la care mă gândesc şi acum. Preţurile nu sunt exagerate faţă de anii precedenţi. Mi s-a părut destul de decent şi ne-am bucurat de fiecare moment petrecut acolo”, a declarat, pentru RomaniaTV.net, Gabriela (39 de ani).

Sunt şi turişti care însă se plâng de preţurile “piperate” şi de condiţiile de cazare. Alexandru este unul dintre românii care nu a rămas cu o aminitre frumoasă de la ultima vacanţă.

“Au sărit calul de când cu acest coronavirus. Am fost un weekend în Braşov cu iubita şi chiar ne-a lăsat un gust amar. Am fost cazaţi la un fel de pensiune, unde pentru micul dejun pentru două dimineţi am plătit 300 de lei. Nu era nimic special. Câteva mezeluri, două ouă, nişte gem şi doua croissante care pariez ca erau de la Lidl. Cafea, ceai şi cam atât. Camera era curată, dar şi aici nimic special. Am cheltuit pentru 3 zile undeva la 1.500 de lei. În alte context mai puneam ceva şi mergeam la Roma, Berlin şi era altceva.”, a mărturisit revoltat Alex.

Citeşte şi: Cum va arăta Crăciunul, în plină pandemie de coronavirus. "Ne gândim la un scenariu pesimist"

Care sunt acum preţurile pentru o escapadă la munte. Sunt camere pentru toate buzunarele

Pentru românii care nu se sperie de virus şi vor să petreacă timp undeva la munte, preţurile variază în funcţie de nevoi, de preferinţe şi de buget. Spre exemplu, pe Valea Prahovei se găsesc preţuri începând de la 200 de lei pentru o camera la o gazdă particular şi poate ajunge şi la 1.251 de lei pentru o cameră la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, centru de spa şi wellness şi centru de fitness. La unele dintre hoteluri şi pensiuni preţurile au rămas cam aceleaşi de anul trecut. Unii însă profită de disperarea românilor de a fugi departe de oraş şi într-adevăr pun taxă pe orice.

O unitate hotelieră are o ofertă “UNICĂ”. Pune la dispoziţie o piscină interioară pentru turiştii care sunt cazaţi la unitate. Dar nu oricum, ci contra-cost. Pentru doar jumătate de oră petrecută la piscină, proprietarul cere nu mai puțin de 65 de lei, de persoană. Evident, totul în contextual “pandemiei”. Dacă vii în timpul săpămânii, patronul este chiar “generos”, poţi sta 4 ore pe cei 65 de lei, “pentru că este mai liber.”

Ce spun proprietarii de pensiuni şi hoteluri cu privire la măsurile luate de Guvern în sitauţia crizei actuale

Pe mulţi dintre patroni nu îi “omoară” lipsa clienţilor. Pesiunile şi hotelurile cunoscute merg ca pe roate, iar turiştii vin pe banda rulantă. Proprietarii sunt nemulţumiţi de un singur lucru: măsurile luate de autorităţi şi frica de a intra iar într-un lockdown sau aplicarea unor măsuri care să le închidă din nou afacerile.

“Dacă se respectă regulile cum se respectă în hipermarketuri, de ce se tot instigă să se anuleze vacanţele. Eu pe Valea Prahovei nu ştiu vreun angajat sau proprietar de locaţie infectat. Se exagerează. Am avut cazați și cazăm în continuare o groază de medici sau angajați de prin spitale. Clar, situația nu este roz și sunt zone unde lucrurile nu stau deloc bine. Și problema reală a medicilor se trage din sistemul care încă mai funcționează pe aparatura din timpul lui Ceaușescu și din mizeriile pe care le au făcut politicienii până acum. Nu pandemia îi omoară pe medici, sistemul lor tâmpit și iresponsabil.”, a declarant unul dintre proprietarii de pe Valea Prahovei.

Pensiunile mai mici sau afacerile se lovesc însă de probleme. Turiştii nu prea se înghesuie să le calce pragul şi sunt nevoiţi să condimentezele ofertele cu propuneri care mai de care mai atrăgătoare şi să lase mult la preţ.

"Luna Noiembrie la AER curat!!.. luna marilor oferte la Villa Titanic Residence Spa din AZUGA .. cu numai 395 lei de persoană vă oferim o evadare în natură, printr-un pachet turistic de 5nopți/6zile la Azuga, pe Valea Prahovei, pe meleagurile noastre românești de duminică până vineri .. și totul va fi bine.

- un sejur de 5 nopti, de duminică până vineri, la preț de preț

Pachetul include:

- cazare

- masă: pensiune completă în prima zi se intră cu cină, iar în ultima zi se servește numai micul dejun

- acces liber la piscină

Iar ofertele de weekend se rezumă la numai 295lei/ pers/ 2zile si 3nopți , de vineri până duminică!pentru că totul trebuie să fie Special, oferim o masă de seară din cuprinsul pachetului turistic, care va fi servită sub forma unei cine festive cu doua feluri de mâncare: aperitiv și mixxed-grill+băuturi și program muzical live

Nu mai sta pe gânduri.. Hai

-oferim posibilitatea de a achita și cu Vouchere (tichete sau card) de Vacanță

OFERTA Noastră-CÂȘTIGUL Dumnevoastră

- cazarea se face, în camere duble cu pat matrimonial pentru 2 persoane, camere duble cu pat matrimonial plus pat suplimentar(triple) și apartamente cu două camere pentru 4 persoane;

- masă, pensiune completă: mic dejun, prânz și cină

- check-in orele 15:30 Check-out orele 12:00

- se intră cu cina și se iese cu micul dejun;

- pentru copiii cu vârsta sub cinci ani nu se plătește cazare, opțional contracost pat suplimentar și masă;

- plata se poate face cu numerar, cu vouchere de vacanță, tichete sau card electronic,card sau virament bancar;

- costuri suplimentare: taxă de stațiune

Vă așteptăm cu drag la noi! Şi vă asigurăm că am luat toate măsurile pt protecția dvs împotriva sars cov19

O zi frumoasă! Totul va fi bine

Rugăm share!", se arată în postarea de la Villa Titanic Residence Spa, din Azuga.

Gheorge este şi el unii dintre proaspeţii patroni care a avut neşansa de a-şi deschide o unitate de cazare chiar înainte de a începe pandemia. Bărbatul ne-a declarant că totul a picat în cel mai prost moment. Se roagă doar ca Guvernul să nu introducă din nou starea de urgenţă, astfel acesta va da faliment. De asemenea, ne-a mărturisit că încă nu şi-a recuperat din pagubă şi trăieşte cu speranţa ca “mâine va fi o zi mai bună”.

Prin urmare, unităţile de cazare sunt pregătite, proprietarii aşteaptă turiştii cu braţele deschise, iar românii sunt aşteptaţi să petreacă concediile și sărbătorile exact aşa cum îşi doresc. Rămâne de văzut în ce direcţie vor evolua lucrurile.

Citeşte şi: Ludovic Orban, apel pentru populaţie înainte de Crăciun şi Revelion. Mesaj pentru românii din Diaspora care revin în ţară de sărbători