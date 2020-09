Cozmin Guşă a dezvăluit cu cine votează la alegerile locale. "Un primar aşezat, cu viziune. Vă invit să procedaţi la fel"

"DECLARAȚIA MEA DE «INTERESE ELECTORALE». PE CINE SUSȚIN SAU VOTEZ? CUM AR FI DACĂ PRESA AR PROCEDA SIMILAR?!

Postura de analist/consultant public, dublată de cea de angajat politic de partea stângii, pe care am practicat-o mereu în ultimii 30 de ani, reclamă transparență în a-mi declara opțiunile de susținere și de vot. Asta pentru cine dorește să-și păstreze credibilitatea, supunându-se astfel judecății publicului. În mod similar, interesele comerciale ale presei, care supraviețuiește economic în baza audienței/traficului plătite prin contracte de PR sau publicitate, ar reclama transparență și din partea mass-media, în condițiile în care nu se dorește pierderea credibilității.

Dar să mă refer la mine într-un moment în care sunt pomenit des c-aș fi partizan sau aș face jocuri în favoarea unora sau altora (ultima pe listă, cu voia "LOR", colega Gabi Firea, în emisiunea Andreei Crețulescu de aseară, unde am participat amândoi). În ultimii 20 de ani am condus executiv sau strategic campanii politice naționale sau în afara țării, și-aș fi condus și în acest an, dar unii care își doreau, au fost speriați de către "prietenii" mei din STATUL PARALEL (cei care sunt și STĂPÂNII DOSARELOR lor de șantaj!), unii n-or fi îndrăznit să mă apeleze, iar alții probabil că n-au avut sumele necesare pentru a-și permite consultanți.

Prin urmare, nu sunt implicat în nicio structură sau activitate lucrativă de la locale, lucru greu de crezut chiar pentru prieteni de-ai mei care-mi cunosc palmaresul, fiind, după socoteala mea, singurul din România care a condus și câștigat la nivel strategic 2 campanii prezidențiale de succes (Băse în 2004 și Geoană în 2009). Pentru ca declarația să fie completă și corectă, mărturisesc în schimb că mai dau sfaturi unor amici sau oameni care mă apelează, pe care-i apreciez sau îmi sunt apropiați, fie de la PSD (Dan Tudorache, Aurelian Bădulescu și încă câțiva), chiar și de la PNL (cunoscătorii pot bănui cine), sau independenți (printre care și amicul meu vechi Mohammad Murad). Dar nu lucrez și nu coordonez echipe, lucru care se poate lesne verifica, îi ajut pro bono pur și simplu pentru că așa doresc eu sau am o datorie prietenească.

Cum votez?

Fiind cetățean al Sectorului 1, îl voi vota pe Dan Tudorache, un primar așezat, cu viziune, desigur cu o activitate imperfectă, dar departe de a avea potențialul de generat dezastre administrative, așa cum e "înzestrată" gălăgioasa și tupeista Clotilde Armand, și credeți-mă că sunt bine informat și știu ce zic. Așadar vă invit și pe cei care aveți încredere în raționamentele mele să procedați la fel!

La Primăria Generală o voi vota pe Gabriela Firea, dar desigur, dintr-un calcul pragmatic și fără entuziasm. Nu o să motivez aici de ce, însă fiind bun cunoscător al PERICULOASEI CARACATIȚE ce-l manevrează pe Nicușor Dan, convins fiind de incompetența lui crasă precum și de defectele/derapajele ce țin de caracterul și viața lui personală, e suficient să-mi justific opțiunea și prin simpla comparație. Deasemenea, vă invit să faceți la fel!

Așadar, de-acum înainte puteți să-mi apreciați sau nu rigoarea sau obiectivitatea analizelor și prognozelor publice, inclusiv prin prisma acestei declarații pe care am făcut-o azi, în calitate de persoană publică ce poate influența o anumită masă de alegători, respectiv de votant tradițional al stângii.

Și-n final, revin la tema transparenței din presă: nu v-ați simți mai confortabil, în calitatea voastră de cititori/telespectatori, dacă și entitățile media ar proceda la fel și și-ar declara interesele? Dar mai pun pariu că și ei s-ar simți muuuult mai bine!

P.S. Acum câteva luni Dan Tudorache a declarat că sunt șeful lui de campanie. Și-a exprimat o dorință, iar eu nu l-am contrazis în public tocmai pentru că n-am dorit să creez atunci avantaje de speculat public adversarilor săi. Azi însă se poate observa limpede că nu sunt implicat, decât cu votul și câteva sfaturi atunci când mi le solicită", a scris Cozmin Gușă, pe pagina sa de Facebook.