CRAIOVA SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1 PLAY OFF. Oltenii ţintesc locul 2

Horia Mladinovici va arbitra meciul CRAIOVA -SEPSI, programat, luni, de la ora 18:00. Acesta va fi ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Florin Păunescu.

CRAIOVA SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1 PLAYOFF. "Ne aşteaptă un meci dificil cu o oarecare presiune în faţa unei echipe care se grupează bine în apărare. Sperăm să fim inspiraţi la finalizare", a spus Corneliu Papură, antrenorul oltenilor, înainte de CRAIOVA - SEPSI.

CRAIOVA SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1 PLAYOFF. "Întotdeauna revin cu mare plăcere la Craiova, oraşul în care am crescut, în care am făcut primii paşi în fotbal, de fapt aici am cunoscut şi performanţa. Chiar dacă astăzi sunt adversarul celor de la Craiova, revin cu mare plăcere. Nu este prima dată când sunt adversarul Universităţii Craiova, am fost şi când eram la Pandurii, la Iaşi, la Sepsi, asta este viaţa sportivilor şi a antrenorilor", a declarat Eugen Neagoe. CRAIOVA SEPSI, meci contând pentru etapa a 7-a din PLAYOFF LIGA 1, se joacă, luni, de la ora 18:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT.

Echipele probabile la meciul CRAIOVA - SEPSI

Craiova: Pigliacelli - Martic, Donkor, Kelic, Bancu - Mateiu, Fedele, Cicâldău - Bărbuţ, Fortes, Mihăilă. Antrenor: Papură.

Sepsi: Fejer - De Moura, Rudol, I. Jovanovic, Khamis - Velev, Karnitsky - Nouvier, Flores, Fl. Ştefan - Tandia. Antrenor: Neagoe.

În turul PLAY OFF a fost SEPSI - CRAIOVA 0-1.