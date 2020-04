CREŞTEREA PENSIILOR în etape. Planul de ultimă oră al guvernului Orban

Ministrul Finanţelor, cât şi ministrul Muncii, Violeta Alexandru, au declarat că banii pentru creşterea pensiilor sunt cuprinşi în buget, dar trebuie urmărită evoluţia pandemiei de COVID 19 şi a deficitului bugetar cauzat de aceasta, fiind încă prea devreme pentru a putea spune sigur dacă mărirea se va putea aplica din septembrie, aşa cum era prevăzut.

Surse România TV susţin că guvernul ar studia posibilitatea ca majorarea să fie aplicată în două etape, slabind astfel presiunea pe buget, după cum urmează: prima creştere se va aplica la 1 septembrie, iar diferenţa anul viitor. În acelaşi timp, se aşteaptă o decizie importantă privind majorarea alocaţiilor.

MAJORARE 1 SEPTEMBRIE 15%

1.000 (pensia in plata) - 1.150 lei

1.500 (pensia in plata) - 1.725 lei

3.000 (pensia in plata) - 3.450 lei

5.000 (pensia in plata) - 5.750 lei

SURSĂ: Calcule România TV

MAJORARE 1 IANUARIE 25%

1.150 lei (pensia în plată) - 1.437 lei

1.725 lei (pensia în plată) - 2.443 lei

3.450 lei (pensia în plată) - 4.312 lei

5.750 lei (pensia în plată) - 7.187 lei

SURSĂ: Calcule România TV

