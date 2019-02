Crezi că te înşală? Iată 7 semne care îl dau de gol

1. Cadouri neasteptate

Incepe brusc iubitul sa-ti ofere cadouri? Bineinteles ca un barbat care ii face cadouri iubitei nu inseamna neaparat ca este un trisor, insa daca jumatatea ta nu a fost genul acesta pana acum, s-ar putea s-o faca tocmai din faptul ca se simte vinovat ca iti pune coarne. Urmareste-I cu atentie reactiile atunci cand il intrebi despre darul oferit. Barbatul care are o aventura de obicei intra in defensiva sau se enerveaza atunci cand il intrebi motivul pentru care a dorit sa-ti ofere ceva.

2. Schimbari in dormitor

Fii atenta la comportamentul lui in dormitor. Daca te insala ar putea fi mai interesat de sex sau, dimpotriva, nivelul libidoului sau scade. Barbatii care au o aventura extraconjugala se confrunta, de multe ori, cu probleme legate de intimitate. Spre exemplu, daca faceti sex in continuare atunci evita sa te sarute sau sa faca orice altceva ce implica prea multa intimitate. Chiar si conversatiile de acest gen sunt evitate pentru a-si putea proteja secretele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.