Crime de război în Războiul din Caucaz. Militarii azeri au executat doi prizonieri armeni neînarmaţi VIDEO

Una dintre înregistrările video pare să arate doi armeni în uniforme militare în timp ce erau capturați de trupele Azerbaidjanului. Un al doilea video pare să arate aceiași armeni în timp ce sunt împușcați cu mâinile la spate.

Autoritățile armene au identificat bărbații ca fiind Benik Hakobyan, 73 de ani, și Yuri Adamyan, de 25 de ani, dar Azerbaidjanul a dezminţit aceste acuzaţii şi susţine că video-uri sunt false.

Consiliul Europei a spus că a primit înregistrările și că va investiga presupusele incălcări ale drepturilor omului.

Here's another video showing the same two Armenian POWs being captured, before the execution. pic.twitter.com/yX9C0rfYmT