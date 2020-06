Criminalii, violatorii şi tâlharii nu mai pot fi eliberaţi condiţionat. Codul penal, modificat după ce o fată a fost incendiată

"Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat iniţiativa legislativă pe care am depus-o în calitate de parlamentar PNL, prin care criminalii violatorii şi tâlharii nu mai pot fi eliberaţi conditionat. Legea merge acum la promulgare la preşedintele României, Klaus Iohannis. Urmare a acestei legi, nu mai pot fi eliberaţi condiţionat infractorii care comit următoarele infracţiuni: omor, omor calificat, exploatarea cerşetoriei, folosirea unui minor în scop de cerşetorie, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, violul, agresiunea sexuală, act sexual cu un minor, corupţia sexuală, tâlhăria calificată, tâlhăria urmată de moartea victimei", a anunţat liderul deputaţilor PNL Florin Roman.

Florin Roman a preciuat că PNL este partidul care a abrogat şi recursul compensatoriu prin care "PSD şi acoliţii lui au eliberat mai repede din puşcării peste 21.000 de infractori periculoşi, lăsaţi să umble liber pe străzile României".

"Vom continua să eliminăm din parlament legile PSD prin care se dau mai multe drepturi infractorilor decât victimelor acestor infracţiuni violente!", dă asigurări Roman.

Subiectul liberării condiţionate a celor care comit crime a revenit în discuţie la sfârşitul săptămânii trecute, când un bărbat, autor a cinci crime şi care fusese eliberat condiţionat după 25 de ani de detenţie, a incendiat o tânără de 17 ani, din Mehedinţi, care îl reclamase pentru viol.

Bunica fetei incendiate, mărturii cutremurătoare: "Era desfigurată, cu parul ars în cap, cu pielea toată arsă"

Bunica fetei de 17 ani incendiată de criminalul din Mehedinți este în stare de șoc. Femeia se simte vinovată pentru că a scos-o pe fată din centrul de protecție socială unde fusese internată după viol. Ea a fost convinsă chiar de criminal să o ia de acolo si astfel a avut posibilitatea sa o atace. După ce cazul a devenit public, vecinii criminalului au rupt tăcerea. Oamenii spun că recidivist îi teroriza şi ar fi încercat să mai violeze alte două fete.

"Nu se întâmpla poate nimic dacă nu mă duceam. Pe urma el a venit si-a pus foc, a ars-o cu benzină. Dacă aţi vedea ce am in casa. E dezastru. Când am vazut-o cât era de desfigurată, cu parul ars în cap cu pielea toată arsă. A ajuns la femeia asta pe pod si a stat pana a venit salvarea", povesteşte bunica fetei incendiate de un recidivist.

Lisaveta Şchiopu rememorează momentul dramatic în care nepoata pe care a crescut-o de la doi ani a fost incendiată. Femeia regretă amarnic faptul că ea a fost cea care, la îndemnul nepotului său, dar și la îndemnul criminalului a mers și a luat-o pe adolescentă din centrul în care fusese internată.

"Mă căiesc şi moartă că dacă eu nu mă duceam nu ajungea aşa. Au venit la mine şi doi poliţişti odata, a venit şi de la primarie să mă întrebe de ce am luat-o. Dacă aş fi ştiut ceva îmi făceam eu moarte singura la etatea asta decat ea. Eu eram culcată în cămăruţa aia de colo şi fata a fost colea. Când am iesit eu afară când am auzit "Mamaie, îmi dete foc". Am ţipat pe aici pe drum. I-a dat foc si a fugit", povesteşte bunica Larisei.

Femeia mai spune că Ion Turnagiu împreună cu tatăl adolescentei au fost împreună la spital, atunci când Larisa a fost operată de apendicită.

"S-a dus si a operat-o de apendicită. Spunea cp e fata lui, el cu ta-su au fost. Nu mi-a spus mie nimic", a mai povestit bunica.

Mărturia cutremurătoare a tatălui fetei incendiate de un recidivist: "Mă suna fata. Ce fac cu ăsta? Mă sună să mă duc la el"