Mărturia cutremurătoare a tatălui fetei incendiate de un recidivist: "Mă suna fata. Ce fac cu ăsta? Mă sună să mă duc la el"

Tatăl fetei incendiate în Mehedinți de un bărbat condamnat pentru cinci crime a spus la Digi 24 că agresorul era prietenul lui, fuseseră împreună pentru scurt timp la muncă în Olanda. Tatăl fetei recunoaște că recidivistul, odată revenit în țară, a hărțuit-o pe fata lui pe Facebook.

"A fost și el cu mine aici, la muncă și a plecat. A stat patru zile și a plecat. Eram prieteni de familie. El nu a avut familie, eu am avut familie, el nu a avut. El a fost un fost pușcăriaș. Îl cunoşteam de nici un an. În general se comporta foarte bine, am fost prieten cu el, ne-am împrietenit. A venit pe la mine, l-am pus la masă, am mâncat, am făcut... Vă dați seama, am venit cu el în Olanda", a povestit tatăl fetei incendiate.

Întrebat dacă fiica lui a avut o relaţie cu cel care i-a dat foc, bărbatul a spus că nu.

"Nu a avut nicio relație. Fiica mea are 17 ani, el are 46, vă gândiți și dumneavoastră că este ceva diferență. Și dacă ar fi avut relație, nu voiam eu să aibă relație", a răspuns tatăl fetei.

Bărbatul a mai povestit că agresorul o hărţuia pe fată pe Facebook.

"O tot suna pe fată. El a avut două conturi de Facebook și o suna pe fată. Mă suna fata: "Băi, tati, ce fac cu ăsta că uite, mă sună să mă duc la el și nu știu ce". A mai fost altă chestie, că el a luat o mașină de la cineva și i-a luat ăla și mașina și nu știu ce. El a căutat să se răzbune pe fiica mea că l-a dus la Poliție. La anii ăștia de pușcărie nu trebuia dat drumul, așa lege este la noi în România", a mai spus tatăl fetei incendiate.

Asasinul în serie care a incendiat o fată de 17 ani din Mehedinți a fost eliberat anul trecut pentru că era un deținut model, reeducat, care şi-a format şi consolidat o atitudine corectă faţă de valorile sociale. Fix așa au spus atunci judecătorii. Acum, monstrul a incendiat tânăra care cu doar patru zile înainte depusese plângere la poliție că o violase. Tot degeaba, nimeni nu l-a deranjat măcar cu o intrebare. Acum, fata se zbate intre viață și moarte, in timp ce călăul este arestat preventiv.

90 ani de închisoare, atât avea de săvârârșit criminalul care a incendiat o tânără de 17 ani, pentru că a avut curajul să îl denunțe la poliție pentru viol.

Fata a fost adusă în București cu elicopterul, ea prezintă arsuri pe 80-90% din suprafața corpului și se află în stare gravă. Pe data de 9 iunie, tânăra a depus o plângere la poliție împotriva agresorului, pentru viol amenințări și șantaj. Polițiștii au dus-o pe fată într-un centru de ocrotire a minorilor.

Polițiștii nu au confirmat violul, iar pe 11 iunie bunica fetei împreună cu individul au scos-o pe fată din centru.

După sesizarea fetei cu privire la viol, timp de patru zile, polițiștii s-au scuzat că părinții victimei au retras plângerea împotriva agresorului. Individul se află în libertate încă de anul trecut, când a fost eliberat condiționat.

Înainte să o incendieze pe fata de 17 ani, criminalul a postat pe pagina sa de socializare un film în care își lua adio de la toată lumea.

