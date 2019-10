Articol publicat in: Justitie

Criminaliştii au ridicat din pădurea de la Caracal probele găsite de echipa RomâniaTV VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii criminalişti au ridicat sâmbătă mai multe fragmente care par a proveni de la oase, din pădurea din Caracal unde Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a ascuns oasele și cenușa Luizei Melencu. Descoperirea a fost făcută de o echipă de reporteri a televiyiunii România TV. Echipa România TV care documenta subiectul dispariției fetelor a găsit fragmentele în pădure și a sunat la 112. "În urma unui apel prin SNUAU 112, poliţişti criminalişti şi de investigaţii criminale s-au deplasat la faţa locului. Au fost ridicate fragmente mici, posibil osoase, acestea urmând a fi înaintate către DIICOT, în vederea continuării cercetărilor", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, Alexandra Dicu. Probele ridicate de la Caracal vor fi trimise la INML, pentru a se stabili dacă este vorba de fragmente osoase şi dacă acestea sunt umane sau de animal. Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, a ars corpurile victimelor iar rămăşiţele trupului Luizei Melencu le-ar fi aruncat la marginea unei păduri din Caracal. Pe 18 septembrie, DIICOT anunţa că oasele descoperite în zona de lizieră de pe terenul Staţiunii de cercetare şi dezvoltare agricolă Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât Alexandra Măceşanu. loading...

