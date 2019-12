Caz tras la indigo cu cel al Luizei Melencu. Crina Alexandra, o tânără de 19 ani, este de negăsit. Autorităţile sunt în alertă

"La 4 octombrie 2019 a dispărut din municipiul Braşov. Ulterior, şi-a contactat telefonic familia, spunând că se află în Franţa împreună cu iubitul ei", anunță Poliţia Română. Părinții fetei sunt disperați pe de o parte fiindcă fiica lor nu s-a mai întors acasă, iar pe de altă parte fiindcă au primit acel apel telefonic ciudat. Părinții se gândesc la ce e mai rău și pentru că fata nu figurează că ar fi părăsit teritoriul României. Ei cred că dacă fiica lor ar fi părăsit cu adevărat țara, i-ar mai fi contactat în aceste două luni.

Crina Alexandra se află pe lista cu persoane dispărute a Poliției Române. Fata are 170-1,75 metri înălțime, aproximativ 60-65 kilograme, constituție atletică, păr blond cu șuvițe șaten, ochi căprui. La încheietura mâinii drepte are ca semn particular o cicatrice, iar pe brațul drept are un tatuaj ce reprezintă un model tribal cu stea în mijloc, de circa zece centimetri.

Luiza Melencu a dispărut de acasă în luna aprilie, iar de atunci este de negăsit. Gheroghe Dincă, cel care a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, susţine că ar fi omorât-o şi pe Luiza imediat după ce ar fi răpit-o.