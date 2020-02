Cristi Puiu, cel mai bun regizor la secţiunea "Encounters" de la Berlinala 2020

Regizorul român nu a fost prezent la gala de premiere a Berlinalei. Actorul Frédéric Schulz-Richard a urcat pe scenă pentru a primi trofeul.

Acesta este al doilea premiu pe care Cristi Puiu îl primeşte la Berlin, după Ursul de Aur pentru scurtmetraj la ediţia din 2004 („Un cartuş de kent şi un pachet de cafea”).

„Malmkrog”, al şaselea lungmetraj al lui Cristi Puiu, a deschis noua secţiune a festivalului aflat la a 70-a ediţie.

Scenariul „Malmkrog” este scris de Cristi Puiu, după „Trois entretiens”, un text al filozofului rus Vladimir Soloviov, iar imaginea este semnată de Tudor Panduru. Lungmetrajul a fost filmat în conacul Apafi din satul Mălâncrav (judeţul Sibiu), conform News.ro.

Din distribuţia peliculei fac parte actorii Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaite, Marina Palii, Ugo Broussot, Istvan Teglas.

Filmul, cu o durată de 200 de minute, este realizat de casa de producţie Mandragora, împreună cu co-producătorii: Iadasarecasa (România), Sense Production, Cinnamon Films (Serbia), Film i Vast, Doppelganger (Suedia), Bord Cadre Films (Elveţia), Produkcija 2006 Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina), Sisters and Brothers Mitevski (Macedonia de Nord).

Noua secţiune competiţională Encounters este inclusă de anul acesta în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, cu scopul de a susţine noile voci din cinematografie.

The Award for Best Director in the Encounters Competition of the 70th #Berlinale goes to #CristiPuiu for "Malmkrog". pic.twitter.com/0WU9TnCYCH