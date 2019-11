Cristian Ghinea (USR): "Azi SISTEMUL a fost mai tare"

”Azi Sistemul a fost mai tare. Dar schimbarea și modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Vă invit să veniți și mai mulți alături de noi, așa vom reuși. In trei ani am construit împreuna de la zero o miscare care i-a facut sa tremure”, a scris Ghinea pe Facebook.

Apostrofat de zeci comentatori, care i-au reproșat faptul că se victimizează și folosesște teorii conspiraționiste, similare cu teoria PSD despre presupusul stat paralel, Ghinea a revenit cu un comentariu în care a spus că sistemul e format din ”clasa politica veche + goarnele media”.

Dan Barna s-a clasat pe locul trei în primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică, cu circa 14% din voturi, mult sub rezultatul Alianței USR PLUS la europarlamentarele din luna mai (22%).