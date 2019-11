Cristian Socol, economist: Liberalii măresc intenţionat deficitul bugetar. Este pregătirea pentru austeritate

"Aceasta mini analiză se dedică teoreticienilor de stanga care au votat modelul neoliberal. Deficitul bugetar putea fi tinut in jurul a 3% din PIB. Acum se face risipă in banul public pentru a se da vina ulterior pe greaua mostenire PSD.

Despre rectificare. Deficitul acum este 2.8% din PIB. La rectificare, 1.8 miliarde lei merg către PNDL (acum nu mai sunt baroni, nu mai sunt registre duble?!), 3.4 miliarde lei merg către rambursări de TVA (a verificat cineva dosarele de rambursare?!), 0.3 miliarde lei pentru despagubiri la ANRP si 0.65 miliarde lei fonduri de rezervă - cheltuieli discretionare. Plus 2 miliarde lei avans ptr inzestrare militara rachete. La venituri nu se incaseaza banii din Licitatia 5G adica 2.4 miliarde lei. Adunati 1.8 cu 3.4 plus 0.3 plus 0.65 plus 2 plus 2.4 = 10.55 miliarde lei impartit la PIB de 1022 mld lei pe cat a fost construit bugetul rezultă un plus de 1% din PIB la deficit. Intr-o singura luna. In schimb se taie de la Educatie, infrastructura si investitii. Si se taie de la salariul minim.

Concluzionand. Cheltuielile de mai sus puteau fi esalonate. Veniturile de mai sus puteau fi realizate. Deficitul bugetar putea fi tinut la 3.2-3.3% din PIB. Putea fi negociată cu Comisia Europeană activarea clauzei de investitii si / sau scoaterea in afara calculului de deficit a ch de inzestrare militara suplimentare, de 0.7% din PIB Ca s exceptionale, ca s one off. Cu un efort pe colectare nov si dec, nu mai era nevoie de prea multă negociere cu CE. Deci, se putea. Cu voință și pricepere. Dar nu e mai usor sa dai vina pe greaua mostenire? Deficitul de 4.3% din PIB nu este decat un pretext pentru austeritate", a declarat Cristian Socol pentru Ştiripesurse.ro.

Ministerul Finanțelor a pus marți în dezbatere publică proiectul de OUG pentru rectificare bugetară. Se taie bani de la Educaţie şi Transporturi şi se dau la primării, Sănătate şi Muncă.

Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an, în condiţiile încetinirii creşterii economice şi a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marţi de Ministerul Finanţelor.