Cristina Rus e însărcinată pentru a treia oară

Cristina Rus este însărcinată pentru a treia oară. În luna ianuarie a anului următor, fosta cântăreață va aduce pe lume bebelușul. „Da, este adevărat. Nu că sunt însărcinată, sunt super însărcinată. Mai am puțin și nasc… În ianuarie se va întâmpla, nu știu exact data la care va vrea să vină pe lume. Nu am ascuns până acum, dar nici nu m-am afișat că, na, eu nu mai sunt în lumina reflectoarelor. Vom avea fetiță”, spune Cristina Rus exclusiv pentru VIVA!.

În urmă cu doi ani, în 2017, Cristina Rus declara că își dorește al treilea copil, chiar o fetiță. "Am fost la mare. Toată lumea mă felicita că sunt însărcinată, dar am mâncat un pepene. Se mai întâmpla. Ne-ar bucura să avem vreo veste. De ce nu și al treilea, dar deocamdată nu avem vești. Da, mami, o fetiţă’, a spus artista către fiica ei, care striga că și ea își dorește o surioară. „ Dacă dă Dumnzeu, noi îl primim cu mare drag. Cel puțin cel mare era fericit când eram însărcinată. Era afectuos cu mine.(…). Trebuie să recunosc că a fost o perioadă foarte frumoasă în viață mea, în lumina reflectoarelor, dar 10 sau 11 ani cred că mi-au ajuns. Acum trebuie să mă ocup educația copiilor.', spunea Cristina Rus pentru Antena Stars.