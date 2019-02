Crocodili pe străzile oraşelor australiene. Inundaţiile au scos reptilele din râuri VIDEO

Autorităţile au fost nevoite să deschidă duminică ecluzele barajului Ross River, situat în apropiere, al cărui volum de apă a depăşit 200% inundând mai multe cartiere, şi ameninţând 20.000 de locuinţe. Rezidenţii au postat pe reţelele de socializare fotografii cu crocodilii surprinşi pe străzi şi au povestit că au văzut şerpi în apă.

Inundaţiile au pus la grea încercare şi serviciile de urgenţă. Un purtător de cuvânt al serviciilor de pompieri şi salvare din Queensland a declarat luni că în ultimele 24 de ore au fost primite o mie de apeluri de la locuitori care solicitau asistenţă.

Biroul de meteorologie din Australia a prognozat că precipitaţiile vor continua, fiind aşteptaţi până la 300 de milimetri de ploaie.

Premierul din Queensland, Annastacia Palaszczuk, a declarat luni că peste două sute de persoane sunt în continuare izolate, iar nouă sute au fost nevoite să îşi petreacă noaptea în centrele pentru sinistraţi. "Nu am mai văzut niciodată aşa ceva în Townsville", a declarat Palaszczuk pentru Channel Nine. "Nu am ajuns încă în punctul maxim", a adăugat ea, precizând că există temeri potrivit cărora furtuna care a provocat aceste precipitaţii s-ar putea transforma într-un ciclon dacă se îndepărtează de coastă.

Presa locală a raportat ca doi poliţişti implicaţi în operaţiunile de evacuare s-au aflat la rândul lor la ananghie, după ce maşina lor a fost luată de ape. Cei doi au fost nevoiţi să stea agăţaţi de copaci timp de jumătate de oră până ce au fost salvaţi.

Şcolile, companiile şi aeroportul din Townsville, pe care aterizează turiştii care vor să ajungă la Marea Barieră de Corali, au rămas închise luni.

A 3.5 metre crocodile has been spotted taking a stroll on the Bruce Highway just north of Ingham in North Queensland. #7News pic.twitter.com/W960x9xxow