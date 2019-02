CSU CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Derby-ul etapei

CSU CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING

Va fi un meci crucial pentru antrenorul ardelenilor, care şi-ar putea pierde postul în cazul unei înfrângeri în Bănie. Omologul său de la Universitatea Craiova s-a declarat surprins de această posibilitate. "Un antrenor al unei echipe care are opt puncte în faţa noastră trebuie să câştige? E problemă, cred, dacă e asa. Nu cred că e aşa, sunt pe primul loc, e cea mai bună echipă din România, e foarte ciudat dacă e aşa", a spus Devis Mangia, într-o conferinţă de presă.

Înaintea acestei partide, CFR Cluj este liderul campionatului, cu 47 de puncte, la şase puncte avans de vicecampioana en titre FCSB şi la opt de Universitatea Craiova, care ocupă de asemenea locul pe care a încheiat campionatul trecut, al treilea.

"Tot timpul ne propunem să obţinem maximum, din fiecare partidă. Dar nu se întâmplă mereu ceea ce ne dorim noi. Cu siguranţă ne dorim să nu pierdem, ăsta este un obiectiv foarte important, să nu primim gol", a spus, la rândul său, căpitanul Craiovei, Nicuşor Bancu.

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida Universitatea Craiova – CFR Cluj, programată duminică, la ora 21.00, în etapa a XXIII-a a Ligii I.

Celelalte două meciuri ale zilei de duminică, Dunărea Călăraşi – Concordia şi Politehnica Iaşi – Gaz Metan Mediaş, vor fi arbitrate de Horia Mladinovici şi de Radu Petrescu.

Universitatea Craiova şi CFR joacă duminică seară în derby-ul etapei din Liga I. Oltenii primesc sfaturi de la un expert în dueluri unu la unu.

Craiova - CFR Cluj e meciul care încinge şi mai mult lupta în fruntea clasamentului din Liga I. O victorie a Craiovei ar face ca între primele trei echipe să rămână doar cinci puncte. În plus, un eventual succes al lui FCSB, luni ar face ca ardelenii să mai rămână cu doar trei puncte avans faţă de locul doi. Fost medaliat la europenele de box şi actual antrenor, Sorin "Pantera" Tănăsie le transmite oltenilor ce trebuie să facă pentru a domina liderul...cel puţin din punct de vedere fizic.

"M-aş bucura să le arăt câte ceva, să îi învăţ câte ceva, să transmit din răutatea mea în ring. La box ar avea multe de învăţat, şi-ar dezvolta multe calităţi."

"Să muşte din adversar cum muşcăm noi din praz"

CRAIOVA - CFR CLUJ 2019: Meciul dintre Universitatea Craiova și CFR are toate șansele să se desfășoare cu casa închisă. Cu 24 de ore înaintea derby-ului etapei a 23-a, au mai rămas 4.000 de bilete din cele 22.000 puse în vânzare.

Pe lângă cele 18.000 de tichete cumpărate deja, alți 6.000 de abonați vor fi prezenți pe noul Oblemenco. Astfel, foarte probabil la duelul cu implicații foarte mari în lupta pentru titlu vor asista 28.000 de oameni. Alexandru Mitriță va da lovitura de start

Alexandru Mitriță va fi prezent la duelul dintre Craiova și CFR. Mai mult, jucătorul transferat în Major League Soccer va da și lovitura de start în derby. "Alex Mitriță își va lua la revedere de la suporterii Științei și de la Peluza Nord Craiova duminică seara. Lovitura de începere în ceea ce este „șocul" acestui mini-retur va fi dată de Alex, nu înainte de a preda banderola lui Nicusor Bancu. Fii în tribune alături de Alex Mitriță, cel care vine special pentru a celebra prima victorie în campionat din 2019", se arată într-un mesaj postat de Universitatea Craiova pe Facebook. Universitatea Craiova este lider detaşat la media suporterilor pe teren propriu

1. Universitatea Craiova 13.191 spectatori

2. FCSB 5.592

3. CFR Cluj 4.091

4. Dunărea 3.806

5. Dinamo 3.355

6. Sepsi 2.909

7. Poli Iaşi 2.845

8. FC Botoşani 2.755

9. FC Viitorul 2.409

10. Gaz Metan 2.373

11. Astra 1.250

12. Voluntari 969

13. Concordia 595

14. Hermannstadt 423

"Mai avem patru etape în faţă, se pot schimba multe, putem câştiga sau pierde puncte. Eu am spus încă de anul trecut că din februarie va fi mult mai greu pentru toate echipele, toate se întăresc, ştiam că va fi aşa, toate îşi doresc să câştige puncte, eu trebuie să analizez în profunzime ce s-a întâmplat în prima etapă, v-am spus şi după meci că am fost mulţumit de jocul făcut, am dominat, am avut multe ocazii, însă rezultatul nu a fost cum ne-am dorit. Singura chestiune care nu ne-a ieşit a fost finalizarea. Dacă reuşeam să marcăm şi să nu ratăm atât de mult, cu siguranţă vorbeam despre CFR Cluj ca despre o echipă câştigătoare în acea partidă. Eu sper să avem o atitudine la fel de bună şi în următoarele partide şi vom vedea cu câte puncte reuşim să întrăm în play off. Deocamdată ne focusăm pentru că ne aşteaptă un meci greu la Craiova.

Importantă e victoria în meciul de duminică, vom face totul pentru a câştiga, avem strategia noastră pentru această partidă, ştim că vom întâlni o echipă foarte bună, vor avea publicul aproape, vom face totul să câştigăm indiferent că va fi dintr-un penalty, corner sau dintr-o altă fază", a declarat antrenorul echipei CFR Cluj, Toni Conceicao.

În tur, cele două echipe au remizat în Gruia, scor 0-0. Oltenii au fost cât pe ce să obţină toate cele trei puncte, însă Alexandru Mitriţă, plecat între timp la New York City FC, a ratat o lovitură de la 11 metri.

Florin Tănase, sincer înainte de U Craiova – CFR Cluj! "Mi-aș dori să câștige ei". Ce a spus și Mihai Teja

Florin Tănase a răspuns sincer atunci când a fost chestionat despre partida U Craiova – CFR Cluj! Atacantul roș albaștrilor a recunoscut că ar vrea ca oltenii să se impună în lupta cu liderul Ligii 1 Betano. Lucrul acesta ar putea reduce ecartul roș albaștrilor față de prima poziție. Ar fi nevoie însă și de o victorie a FCSB-ului în jocul de pe teren propriu cu sibienii de la Hermannstadt. Trupa lui Mihai Teja nu a început deloc bine anul. Prima partidă pe 2019 a însemnat un rezultat de egalitate pentru FCSB. Dunărea Călărași a fost echipa care i-a ținut în șah pe roș albaștrii.

„Suntem nerăbdători sa obținem prima victorie, să mulțumim și patronul pentru că își dorește asta. Sperăm să obținem prima victrie mâine. Mi-aș dori ca diseară să bată Craiova”, a declarat Florin Tănase în cadrul unei conferințe de presă susținută înaintea jocului cu Hermannstadt, din runda cu numărul 23 a Ligii 1 Betano.