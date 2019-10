CTP a dezvăluit cu cine a votat la europarlamentare: "M-au dezamăgit, vorba lui Pleşu, individul e o fluenţă suspectă"

"Eu nu știu, oamenii ăștia, ăștia sunt tineri, domnule, de la USR. Eu i-am votat. Da, eu i-am votat. Am votat USR”, a mărturisit gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24, menționând că nu-și mai aduce aminte dacă a mai dezvăluit vreodată cu cine a votat. „Nu știu dacă am mai zis vreodată cu cine am votat. Chiar nu știu. Uite, vă spun acum: am votat cu USR la europarlamentare. Pe două criterii: 1) nu-i cunoșteam - și atunci, puteam să am surprize, poate plăcute, de la ei, pentru că pe ceilalți îi cunoșteam atât de bine, încât știam că n-am la ce surprize plăcute să mă aștept și 2) erau tineri. Astea au fost criteriile mele", a explicat CTP.

CTP: Ce a enunţat Ludovic Orban e o dezvoltare a exprimării sintetice a cunoscutului economist, politolog şi filosof Gheorghe Hagi

Gazetarul se declară însă dezamăgit de evoluția USR și nu ezită să afirme că au deja „apucături” de PSD-iști: "Îi văd acum cum foarte repede s-au osificat într-o structură de partid. Au început să semene între ei, debitează cu aceleași vorbe aceleași idei, priviri fixe ca ale lui Dan Barna, nu se uită nici în stânga, nici în dreapta și sunt oameni tineri, domnule! Vă-ntreb: dumneavoastră, când vorbiți, gândiți? Și eu, să știți, încerc să fac aceste două lucruri: când vorbesc încerc să gândesc. Și câteodată mă opresc, mai caut un cuvânt. Încep prin a gândi și pe-urmă deschid gura. Ei, aici se pare că operațiunea e inversă. Cum spunea Andrei Pleșu odată, o observație foarte bună, vorbeam despre un politician și Pleșu spunea: individul e de o fluență suspectă. Ei, asta e și aici: foarte repede au devenit niște moriști de partid oamenii ăștia de la USR. Păcat, ce pot să spun? Și nici măcar nu merită. Merită dl. Barna? Dacă ar fi vreun mare lider, care să se contureze ca Mesia, bun, OK, hai să facem tot ce se poate pentru a-l susține. Dar merită dl. Barna așa ceva?", se întreabă gazetarul.