CTP, despre prefectul Bucureştiului: "Este dobitocul perfect". Cojanu anunţă mască obligatorie şi închiderea restaurantelor

In urma ultimelor evenimente din Bucuresti, Cristian Tudor Popescu a reactionat pe pagina sa oficiala de Facebook. Jurnalistul il acuza pe prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, mai ales din perspectiva unei posibile nepasari ale acestuia.

“Prefect – dobitocul perfect. Prefectul Capitalei, Cojanu, este dobitocul perfect. Prostia lui infoiata, de partid si de stat, omoara oameni. Mi-e scarba sa va demonstrez asta. Uitati-va la declaratiile lui, daca nu le-ati auzit in direct.

Prefectul Capitalei: "Nu mai sunt locuri la ATI pentru pacienţii cu COVID-19. Spitalul Colentina devine spital COVID în integralitate"

La ora cand scriu, asa-numitul prefect nu a reusit sa afle numarul de infectati de azi din Bucuresti, transmis oficial de la ora 13 – spune ca era „la cumparaturi” cand s-a comunicat. Guvernul il mentine inca in functie. Face un cuplu perfect cu Molusca Anisie”, a scris CTP pe Facebook.

Instituția Prefectului - Municipiul București anunță că, luni, 19 octombrie 2020, ora 15.00, are loc o ședință a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia se va constata încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și se vor lua măsuri în consecință.

Comitetul „va hotărî, pe baza analizei prezentate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, măsurile care se vor aplica, potrivit H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și pentru stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19”, informează un comunicat.

Potrivit datelor comunicate duminică de Grupul pentru Comunicare Strategică, Bucureștiul a depășit rata de infectare de 3 la mia de locuitori în ultimele două săptămâni, ceea ce ar înseamna că intră în scenariul roșu.

Contactat de Digi24 duminică seara, prefectul Gheorghe Cojanu a explicat care este procedura în această situație, dar a spus că datele pe care le are pe mail sunt de vineri, când încă nu se atinsese pragul de 3 la mie.

„Mâine (luni - n.r.) se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, după cum ştiţi el se reuneşte în 48 de ore de la momentul anunţului. Mâine ne vom reuni, vom lua măsurile pe care le-a amintit şi domnul prim ministru, măsurile nu sunt blânde, se poartă masca şi în spaţii deschise şi în spaţii închise, se închid activităţile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unităţilor de alimentaţie publică, spectacole, jocuri de noroc, toate măsurile se vor lua mâine”, a explicat Gheorghe Cojanu.

Cine ia decizia în privința școlilor?

În ceea ce privește decizia cu privire la închiderea şcolilor, prefectul susține că o vor lua Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, iar Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă decide doar „inserarea într-un scenariu sau altul, galben sau roşu”. În schimb, ministrul educației, Monica Anisie, declara ceva mai devreme, tot la Digi24, că decizia de închidere a școlilor o ia Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, după informarea primită de la Direcția de Sănătate Publică.

Întrebat dacă, în cazul în care luni se raportează pentru Bucureşti o rată de infectări sub trei la mia de locuitori, se mai iau aceste măsuri, Cojanu a răspuns: „Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (...) Evident, noi am pus această problemă şi am spus, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm”.