CTP: "Noi suntem poporul lui Decebal, cum spun cei antivaccin, nu ne împiedicăm noi de un coronavirus"

"Asta vreau să văd și eu. E foarte interesant să vedem dacă o să renunțe românul nostru să vină să mănânce mielul aici, cu familia, să vină la un stufat, la o pască. Chiar dacă există riscul de a-i îmbolnăvi pe toți din familie. Că n-o să vii acasă să stai la doi metri distanță de toți din familie.

Câți or să vină cu gândul că asta e minciună? A și spus tânărul acela de 16 ani – m-am gândit, în momentul ăla am avut tresărirea, când a spus: „eu nu cred că am niciun coronavirus, sunt roșu în gât și atât. Mi-au zis ăștia că am coronavirus”. Să știți că mulți pot să spună: „n-avem, dom'le, au inventat ăștia chestia asta cu coronavirusul ca să nu mai venim acasă. Să stăm aici, dar să trimitem bani, eventual. De-aia, au inventat asta”.

Să vedem câți vor gândi în felul acesta și câți îi vor contamina pe cei apropiați lor. Nu pe niște unii conaționali de care nu au auzit, ci pe cei din familie și apropiați. Ca să vină și să mănânce mielul, porcul.

Noi suntem poporul lui Decebal, cum spun cei antivaccin, nu ne împiedicăm noi de un coronavirus. Poporul lui Decebal nu se împiedică de așa ceva", a declarat CTP la Digi24.ro.

Premierul Ludovic Orban a făcut, vineri, apelul către românii aflaţi în ţări afectate de coronavirus să evite orice deplasare care nu este necesară. Orban a avertizat că românii care aleg să revină în ţară din zonele afectate de coronavirus vor sta în carantină fie la spital, fie acasă.