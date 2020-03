CTP: "Vă daţi seama reacţia oamenilor când li se va spune să iasă din case să fie înţepaţi, să li se bage în nas"

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe fostul ministru al Sănătăţii Victor Costache, care a dat "o problă de oligofrenie”. CTP adaugă că Costache a vrut să obţină capital politic, "să ia crema, spuma acestei operaţiuni de imagine”. "Dacă şi-a imaginat cineva că în această perioadă sinistră va înceta căpăceala politică s-a înşelat amarnic. Ce am văzut acum a fost încă un epiosod de încăierare politică de imagine. A pornit această operaţiune. Am văzut spectacolul organizat la Primăria Capitalei organizat de doamna Firea, care l-a intervievat pe domnul Cercel, făcându-se ecoul, spune dânsa, al bucureştenilor. Domnul Costache a sesizat o posibilitate de a muşca o bucată de capital politic pe cont propriu. Fără Orban, fără Guvern, fără Iohannis. A marşat pe asta, făcând anunţul pe care l-am văzut ieri, care e o probă de oligofrenie. Ca să spui medic asta, e prostie, în mod evident. Ce a vrut să facă cu această declaraţie a fost să ia crema, spuma acestei operaţiuni de imagine. Iată cum fac eu, Costache, fără Orban. Ca şi cum ar fi fost ministrul Sănătăţii Bucureştiului. Ce, COVID-19 e numai în Capitală? Acum, însă, să ne gândim..e bezna minţii”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Premierul îl critică pe ministrul demisionar Costache: "Poveştile cu mersul din uşă în uşă nu sunt serioase"

Acesta din urmă a pus la îndoială apoi anunţul lui Adrian Streinu-Cercel, explicând că acesta nu are nicio autoritate să poată testa 10.000 de bucureşteni de coronavirus. "Ca să faci cu preşeinţi de scară de bloc, ei să vină să cheme oamenii din case în faţa blocului ca să fie testaţi. Sau dacă nu, cu poliţia, a spus domnul Cercel. Cum să faci aşa ceva când e ordonanţă militară? Merg pe stradă solaţi cu arme la gât şi acum vine o iniţiativă cetăţenească.

Nu va participa nimeni la acest studiu. Vă daţi seama reacţia oamenilor când li se va spune să iasă din case să fie înţepaţi, să li se bage în nas. Du-te, domnule, de aici! Ce calitate are primăriţa Capitalei să hotărască în legătură cu astfel de operaţiunui? A întrebat cineva Ministerul de Interne? Să scoată oamenii din case. Hotărăşte doamna Firea şi acest domn care este un manager de spital, Cum hotărăşte el asemenea operaţiuni la nivelul capitalei?”, a precizat CTP. Gazetarul a adăugat apoi că prioritatea zero acum ar trebui să fie protejarea personalului medical. Totodată, acesta a comparat măsurile luate în Coreea de Sud pentru combaterea răspândirii epidemiei cu cele din România, concluzionând că cele din ţara noastră sunt mai dure. „În Coreea de Sud testarea agresivă făcută pe sute de mii de oameni a avut ca scop să nu se introducă măsuri de atât de dure de restricţie de circulaţie. Ori la noi sunt foarte dure. Oamenii sunt izolaţi în case. Şi dacă-i găseşti cu coronavirus ce le faci? Îi izolezi în casă. Păi sunt deja izolaţi, nu are sens. Prioritatea zero acum e protejarea personalului medical. Acolo este acum călcâiul sensibil, punctul de rupere care poate duce la haos. Medicii trebuie, în cel mai scurt timp, să beneficieze de testare, ca ei să se poată duce la muncă cu siguranţă că nu vor fi contaminaţi şi nu vor ieşi din circuit”, a conchis CTP. Premierul Ludovic Orban a catalogat drept neserioasă povestea testării populaţiei din Bucureşti din uşă în uşă, anunţată de managerul Institutului Matei Balş, Adrian Streinu-Cercel, pentru a depista traseul răspândirii coronavirusului.

"Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase şi aş vrea să accentuez acest lucru. Deci noi aplicăm clar procedurile, care sunt proceduri validate, proceduri care au la bază argumentaţii tehnice şi ştiinţifice de testare şi cu siguranţă obiectivul nostru este de a creşte sistematic capacitatea de testare astfel încât orice persoană care se încadrează în ordinea de priorităţi să poată să fie testată”, a declarat premierul.