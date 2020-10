CTP: "Vindecarea cea mai bună e să nu te îmbolnăveşti. Nu există niciun tratament"

"Vindecarea cea mai buna e sa nu te imbolnavesti. Nu exista niciun tratament, tot ce auzim pe aici sunt barbi. Redemsivir are foarte putin efect, aproape nimic. Masca este cel mai bun vaccin, te ajuta sa nu te imbolnavesti. Oxigen, asta e singurul tratament, in rest sunt vrajeli. Dar paturile si posibilitatile de oxigenare in spitale sunt din ce in ce mai putine si nu vad niciun orizont de timp in care asta sa se schimbe.

Inca mai exista oameni, si nu putini, care afirma ca virusul nu exista. In aceste conditii, cand medicii sunt la capatul puterilor, ATI e la limita, in intreaga lume se intampla ce se intampla, in Romania inca mai sunt oameni care zic ca oamenii mor de altceva.

O cauza principala pentru care la noi sunt mai multi morti este starea de sanatate a populatiei din Romania. Romanii sunt bolnavi cronici intr-o masura mare, a avut doamna doctor Beatrice Mahler curajul sa o spuna.", a spus CTP la Digi24.

Intrebat de ce crede ca nu se iau masuri mai dure, cum ar fi lockdownul impus in alte tari europene, CTP a afirmat ca este vorba despre un interes electoral.

"In primavara aveam 500 de cazuri si faceam stare de urgenta, acum avem 5000 si nu inchidem nimic. De ce? Pentru ca avem alegeri. De aceea am avut si relaxari, s-a mers la mare, la terase.

Daca ar veni Iisus a doua oara si ar veni in Roamania si ar fi intrebat despre pelerinaj, ce pozitie credeti ca ar avea Iisus? Sa se tina, asa cum au facut autoritatile, unii da si unii nu, sau sa nu se tina?", a adaugat gazetarul.

"Biserica nu l-ar asculta pe Iisus. Interesele actuale ale bisericii nu mai corespund. E o problemă pentru credincioși. Iisus ar spune: de ce bucureștenii și nu alții? De ce doar cei din Iași au avut voie la Sf. Parascheva?

Iisus spune că important e să crezi cu adevărat în Dumnezeu: nu mă interesează rasa, că ești sărac, femeie sau bărbat etc. Cu ce drept operează Biserica? Ce-i aia cu buletinul? Eu sunt bucureștean și am dreptul. Unul din Ploiești de ce n-are dreptul?

Ar mai spune ceva Iisus: Sfântul Dimitrie și Sf. Parascheva sunt pentru om, nu omul pentru sfinți. Patriarhul Daniel a spus că nu s-a mai văzut așa ceva, adică interzicerea pelerinajelor. Iisus n-ar fi zis așa ceva. Patriarhul a fost interesat de protocolul bisericesc, prin urmare nu ne interesează că e pandemie... În timp ce Iisus spune să fie salvat omul", a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu la postul Digi24.